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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۵

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای خبر داد:

ثبت اطلاعات کادر علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در سامانه آموزش عالی

ثبت اطلاعات کادر علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در سامانه آموزش عالی

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای از ثبت اطلاعات کادر علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در سامانه آموزش عالی(HES) خبرداد و گفت: تاکنون اطلاعات حدود ۱۴۰۰۰ نفر از اساتید در این سامانه ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، سید حیدر میر فخرالدینی گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای با اعتقاد راسخ به امر آموزش در هر شرایطی، برای ایفای نقش خود در شرایط همه گیری بیماری Covid۱۹، تسهیل آموزش تعاملی از طریق سامانه های آموزش مجازی را در دستور کار خود قرار داده است و تلاش می کند با هماهنگی وزارت عتف و وزارت ICT امکانات و شرایط مناسبی را برای کادر علمی خود(اعضای هیات علمی، غیرهیات علمی و مدعو) فراهم آورد.

وی افزود: لازمه استفاده از امکانات در نظر گرفته شده از جمله اینترنت رایگان برای اساتید و سامانه های آموزش مجازی مستلزم ثبت اطلاعات مذکور در سامانه آموزش عالی(HES) وزارت عتف است.

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره بر اینکه با ارسال بخشنامه های متعدد،  شیوه نامه ثبت اطلاعات فوق الاشاره به دانشکده/آموزشکده های تحت پوشش دانشگاه فنی و حرفه ای اطلاع رسانی شده است تصریح کرد: تاکنون اطلاعات حدود ۱۴۰۰۰ نفر از اساتید عضو هیات علمی، مدعو و کادر آموزشی در سامانه آموزش عالی(HES) ثبت شده است که تلاش ارزشمندی است و باید تا ثبت کلیه اطلاعات ادامه داشته باشد.

وی گفت: تاکنون  ۳۹ مورد از  سامانه های آموزش مجازی  مورد استفاده دانشکده/ آموزشکده های دانشگاه نیز به تایید وزارت ICT  رسیده است. لذا در همین راستا ضروری است باقی مانده سامانه های مذکور نیز برای بهره مندی از تعرفه رایگان اینترنت به تایید وزارت برسند که در دست اقدام است.

کد مطلب 5052591
زهرا سیفی

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