صنایع دستی با سازمان زندان ها تفاهم کرد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه در عمارت تاریخی کوشک تهران به امضای معاون صنایع‌دستی کشور و معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور رسید. دو طرف درخصوص هم‌افزایی برای ایجاد اشتغال، حرفه‌آموزی و نیز ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان و خانواده‌های آنان با هدف کاهش نرخ بازگشت مجدد مددجویان به زندان و ایجاد فضایی مناسب برای زندگی و فعالیت آنان در اجتماع با هم توافق کردند.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که تعدادی از مدیران کل این دو معاونت نیز حضور داشتند، پویا محمودیان معاون صنایع‌دستی کشور گفت: «در سال‌های گذشته موضوع حرفه‌آموزی و توانمندسازی زندانیان در دستور کار این دو دستگاه قرار گرفته و باعث ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان شده به‌گونه‌ای که در سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۸۴ نفر از مددجویان برای فراگیری آموزش‌های رشته‌های مختلف صنایع‌دستی ثبت‌نام کرده بودند.»

او عنوان کرد: «در نمایشگاه‌های مختلف از جمله نمایشگاه‌های ملی صنایع‌دستی، غرفه‌هایی ایجاد می‌شود که در آن‌ها تولیدات صنایع‌دستی مددجویان سازمان زندان‌ها به نمایش در می‌آید. در این غرفه‌ها شاهد صنایع‌دستی بسیار باارزش هستیم که نظر بازدیدکنندگان را به خود جلب می‌کند و با استقبال فراوانی روبه‌رو می‌شود.»

معاون صنایع‌دستی کشور در ادامه اظهار کرد: «هرگونه عوائد از محل فروش محصولات صنایع‌دستی تولیدی مددجویان به آن‌ها و خانواده‌هایشان بازمی‌گردد. در این میان زندان چناران در استان خراسان رضوی در رشته تراش سنگ بسیار موفق عمل کرده و مددجویان این ندامتگاه آثار بسیار زیبایی را خلق کرده‌اند که در بازارها و نمایشگاه‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.»

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، افزود: «این تفاهم‌نامه در حالی با هدف هم‌افزایی بین دو دستگاه به امضا می‌رسد که امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده و توجه به صنایع‌دستی از اهمیت بالایی برخوردار است.»

کاهش نرخ بازگشت مجدد به زندان از طریق اشتغال

سیدعباس جوهری معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: «اعتقاد ما در سازمان زندان‌ها این است که در کنار اقدامات تأمینی باید در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز فعال بود و خوشبختانه در این خصوص قدم‌های خوبی برداشتیم.»

او افزود: «در این میان حوزه اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است و با آموزش رشته‌های مختلف از جمله رشته‌های مرتبط با صنایع‌دستی قصد داریم علاوه بر ایجاد اشتغال و ایجاد شرایط برای درآمدزایی مددجویان، زمینه کاهش نرخ بازگشت مجدد آن‌ها به زندان را فراهم کنیم.»

جوهری ادامه داد: «نرخ بازگشت مجدد به زندان در برخی از کشورها به بالای ۴۰ درصد می‌رسد در حالی که در کشور خودمان در یک جامعه هدف که در یک پژوهش آماری مورد بررسی قرار دادیم، مشخص شد نرخ بازگشت مجدد به زندان در افرادی که حرفه‌آموزی و دوره‌های اشتغال را گذرانده‌اند، ۴,۳ درصد است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ایجاد اشتغال، حرفه‌آموزی و آموزش برای مددجویان است.»

او بیان کرد: «بسیاری از مددجویان توانسته‌اند کارهای زیبایی را در حوزه صنایع‌دستی خلق کنند که این موضوع نشان می‌دهد این افراد دارای ظرفیت‌ها و استعدادهایی هستند که باید آن‌ها را شناسایی کرد.»

معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور خاطرنشان کرد: «در کنار کانون اصلاح و تربیت، فروشگاهی به‌منظور معرفی و فروش محصولات صنایع‌دستی مددجویان دایر کردیم، با این حال از معاونت صنایع‌دستی درخواست داریم در خصوص فروش و عرضه هرچه بهتر و بیشتر محصولات تولیدی مددجویان به ما کمک کنند.»

اهداف تفاهم‌نامه

توسعه و ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه پیرامون برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی ویژه مددجویان، پرورش و هدایت استعدادهای فکری و فنی ویژه مددجویان با هدف رسیدن به خودباوری و استقلال، ارتقای سطح مهارت‌های هنری و صنایع‌دستی مددجویان در اجتماع، کمک به کاهش بزهکاری و جلوگیری از تکرار جرم با کسب مهارت‌های هنری و ایجاد زمینه‌های اشتغال مددجویان و ایجاد زمینه برای باز اجتماعی شدن و کسب مقبولیت اجتماعی مددجویان پس از دوران حبس از اهداف این تفاهم‌نامه به‌شمار می‌رود.

بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقداماتی را انجام دهد که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی، نظارت و ارزشیابی دوره‌های آموزشی، همکاری در زمینه برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و همایش‌های تخصصی، همکاری در خصوص اطلاع‌رسانی فعالیت‌های آموزشی و تولیدی و همکاری برای تأمین مواد مصرفی مورد نیاز و تجهیز کارگاه‌های آموزشی اشاره کرد.

همچنین از مهمترین اقداماتی که سازمان زندان‌ها باید بر اساس این تفاهم‌نامه انجام دهد می‌توان به تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و هنری، برگزاری دوره‌های آموزشی بر اساس استانداردهای ارائه شده از سوی معاونت صنایع‌دستی، تأمین فضای آموزشی، معرفی هنر آموختگان، استقرار موزه‌های سیار و ویترین‌های صنایع‌دستی در اماکن مختلف و چاپ مقالات تخصصی در نشریات تخصصی آن سازمان اشاره کرد.