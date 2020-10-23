جدال ترامپ با جامعه اطلاعاتی آمریکا برای انتشار اسنادانتخابات۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در خبر اختصاصی خود می‌نویسد: سه مقام آگاه آمریکایی به رویترز گفته‌اند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «جان راتکلیف» مدیر اطلاعاتی وی در حال اعمال فشار برای انتشار سندی هستند که یافته سال ۲۰۱۷ جامعه اطلاعاتی آمریکا را مبنی بر اینکه روسیه به پیروزی ترامپ در انتخابات کمک کرده است، به مناقشه می‌کشد.

به گفته این مقامات که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، خواسته ترامپ برای انتشار این سند محرمانه با مخالفت شدیدی از درون نهادهای اطلاعاتی مواجه شد.

یک دلیل مخالفت جامعه اطلاعاتی آمریکا با انتشار این سند، نزدیکی انتخابات ۳ نوامبر است.

جان راتکلیف، مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا در تاریخ ۱۵ اکتبر در نامه‌ای به بازرس کل جامعه اطلاعاتی آمریکا، که به اطلاع رویترز هم رسیده است، تأیید کرد که او به درخواست «دوین نیونز» جمهوریخواه ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، خواهان انتشار این سند شده است.

راتکلیف در این نامه نوشته که «من در پاسخ به درخواستی از نیونز خواستار آن شده‌ام که این سند در فرایند بررسی برای نشر قرار بگیرد».

به نوشته راتکلیف، جمهوریخواهان کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان نخستین بار چنین درخواستی را در دسامبر ۲۰۱۸ که کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفته بودند، ارائه کردند.

یک مقام سابق اطلاعاتی آگاه از این موضوع، اظهار داشت که سازمان سیا و آژانس امنیت ملی- که ارتباطات جهانی را رصد می‌کنند- تلاش داشتند تا راتکلیف را از انتشار این سند بازدارند.

به اعتقاد مخالفان، «این اقدام به تجهیزات امنیت ملی آسیب وارد می‌کند و شگردها و منابع را به مخاطره می اندازد».

یکی از این مقامات گفت که راتکلیف و دیگران تلاش داشته‌اند که این اطلاعات را تا شب پنج شنبه یعنی قبل از آخرین مناظره ترامپ و بایدن از طبقه بندی خارج کنند.

کاخ سفید، وزارت دادگستری و سازمان سیا به درخواست‌ها برای اظهارنظر در مورد این گزارش دیر پاسخ دادند و آژانس اطلاعات ملی از اظهارنظر خودداری کرد.

دموکرات‌ها و برخی مقامات سابق اطلاعاتی راتکلیف را متهم کرده‌اند که همزمان با اینکه ترامپ جنگ سختی را برای انتخاب مجدد آغاز کرده است، به صورت گلچین شده اطلاعاتی را منتشر می‌کند که به نفع ترامپ است.