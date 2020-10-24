بدترین حکم را برای من صادر کردند/ دست های پشت پرده محرومم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای محرومیت یک ساله علیرضا افضل سرمربی تیم فوتسال مس سونگون را تایید کرد. به این ترتیب قهرمان سه دوره اخیر لیگ برتر فوتسال در حالی فصل جدید را آغاز می‌کند که سرمربی خود را در اختیار نخواهد داشت.

علیرضا افضل در گفت و گو با خبرنگار مهر، تاکید کرد که در این محرومیت دست‌های پشت پرده دخیل بوده و بعضی‌ها به هدف شان برای دور کردن او از فوتسال رسیده‌اند. افضل با بیان اینکه می‌تواند مس را در مسابقات از روی سکوها هدایت کند، انتخاب سرمربی جدید برای این تیم را حق مسئولان باشگاه مس دانست.

مشروح گفتگوی سرمربی محروم مس در ادامه می‌آید:

* خبرگزاری مهر - آیا حکم محرومیت یک ساله به شما ابلاغ شده است؟

- علیرضا افضل: از طرف فدراسیون نه اما باشگاه مس حکم را برای من فرستاد. متاسفانه یا خوشبختانه یکسری از دوستان به هدف خودشان رسیدند. کمیته‌های انضباطی و استیناف طبق نظری که دوستان در گزارش خود نوشته بودند رای دادند و ایرادی به آنها نیست. سخت‌ترین، شدیدترین و بدترین رای را برای من صادر کردند. چه کار کردم که این حکم را برایم در نظر گرفتند؟ ظاهراً ناظر، نمایندگان بازی و داور مسابقه یک طومار برای من نوشته بودند. وقتی من در صحنه درگیری‌ها نبودم چه چیزی را گزارش کردند. این آدم‌ها را به وجدان خودشان واگذار می‌کنم.

* در گزارش ناظران و داور مسابقه دقیقاً چه چیزی نوشته شده است؟

- همه این افراد یک چیز مشترک نوشته‌اند و آن، این است که افضل فحاشی و توهین کرده است. این افراد در گزارش خود اعلام کرده‌اند تمام تقصیرها بر عهده من است. به نظرم دست‌هایی پشت پرده است که نمی‌خواهم چیزی بگویم. شاید نمی‌خواهند من در فوتسال باشم و حالا هم به هدف شان رسیده‌اند.

* با محرومیت شما تکلیف سرمربیگری تیم مس چه می‌شود؟

- مس باشگاه بزرگی است و حتی وقتی من سرمربی این تیم نبودم، آنها قهرمان لیگ شده‌اند. این نشان می‌دهد مس کاملاً سازمان دهی شده و هدفمند کار می‌کند و کارش را به نحو احسن انجام می‌دهد. مس دنبال ستاره نیست و چه من باشم و چه نباشم باز هم قهرمان ایران می‌شود.

* آیا همکاری شما باشگاه مس ادامه می‌یابد یا ممکن است مسئولان باشگاه فرد دیگری را به جای شما به عنوان سرمربی انتخاب کنند؟

- بنده می‌توانم تیم را تمرین بدهم و حتی در جریان مسابقات روی سکوها حضور داشته باشم ولی به هر حال هدایت تیم از روی سکو کار سخت‌تری است. تصمیم در این ارتباط بر عهده باشگاه مس است و هر چه شرکت مس و هیات مدیره باشگاه امر کنند می‌پذیرم. تا الان چیزی به من اعلام نشده است.

* شما به صورت همزمان عضو هیات مدیره باشگاه سپاهان هم هستید. به عنوان مدیر یک باشگاه اگر چنین مشکل مشابهی برای سرمربی تیم تان رخ می‌داد چه تصمیمی می‌گرفتید؛ ادامه همکاری با آن مربی یا انتخاب سرمربی جدید؟

- باشگاه حق دارد هر تصمیمی بگیرد. یک باشگاه هزینه می‌کند که نتیجه بگیرد، اگر خودم مدیر باشگاه بودم مربی دیگری را انتخاب می‌کردم. من به خودم فکر نمی‌کنم بلکه هدف اصلی من موفقیت باشگاه است. اگر مس مربی جدیدی بیاورد کار بدی نکرده است.

* شما در میان صحبت‌هایتان به دست‌های پشت پرده اشاره کردید، منظورتان از دست‌های پشت پرده چه کسانی هستند؟

- نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم. همه چیز دست به دست هم داد تا مرا محروم کنند. کسانی که این گزارش‌ها را علیه من رد کردند از یک جا «خط» گرفتند. زمانی که بعد از پایان بازی به سمت رختکن می‌رفتم کار خاصی نکردم. به سرمربی تیم گیتی پسند (حمید بی غم) گفتم که اگر ادعایش حقیقت نداشته باشد او را به خدا و خودش واگذار می‌کنم.

* در کمیته استیناف چه دفاعیاتی انجام دادید؟

- تمام حرف‌هایی که بعد از بازی زده بودم را در کمیته استیناف گفتم. عامل اصلی درگیری‌ها تیم حریف بود. به مربی این تیم گفتم یک مقدار معرفت داشته باش که همین جمله را به کمیته استیناف منتقل کردم. متاسفانه سرمربی گیتی پسند حاشیه سازی کرد. فوق العاده ناراحتم که او ۱۰ سال کمک من بود و برایش خیلی «مایه» گذاشتم. او خودش باعث و بانی تمام درگیری‌ها بود.

* آیا ممکن است برای اعتراض به رای فدراسیون فوتبال به مراجع بالاتر از جمله دادگاه عالی ورزش شکایت کنید؟

- من صادقانه در کمیته استیناف از خودم دفاع کردم ولی رای بر اساس گفته‌ها و شنیده‌های دیگران نوشته می‌شود و فایده‌ای ندارد. من تصمیمی برای شکایت به دادگاه عالی ورزش ندارم ولی باشگاه مس اگر دوست داشت می‌تواند به این دادگاه شکایت کند. برایم عجیب است نه تنها من بلکه سایر دستیاران و تعدادی از بازیکنان را هم محروم کردند و حتی در جریمه‌های مالی یک ریال تخفیف ندادند. بدترین و شدیدترین رای فوتسال و فوتبال را برای من صادر کردند و کمیته استیناف یک روز هم محرومیتش را کاهش نداد. در حالی که بازیکن تیم گیتی پسند بعد از بازی حتی مامور حراست را کتک زد اما یک جلسه هم محروم نشد.