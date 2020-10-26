تایید داروی کرونای پزشک کرمانشاهی در پیچ و خم اداری

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- معین یزدانی: داده‌های دولت چین حکایت از آن داشت مردی ۵۵ ساله که هویت او فاش نشده در تاریخ ۱۷ نوامبر (حدود یک ماه پیش از شیوع کرونا ویروس) به ویروس کرونا مبتلا شده است.

بیمار صفر به نخستین انسان بیماری گفته می‌شود که به بیماری ویروسی یا میکروبی خاصی آلوده شده باشد و شناسایی این شخص از این لحاظ مهم است که می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره نحوه انتقال، مکان و دلیل انتقال عامل بیماری به انسان در اختیار بگذارد.

شهر ووهان واقع در استان هوبئی چین نخستین جایی بود که کرونا ویروس در آن شیوع پیدا کرد و این ویروس اکنون با پخش شدن در سراسر جهان به عنوان یک «همه‌گیری جهانی» شناخته شده است.

کرونا تاکنون و بر اساس آمار رسمی بیش از یک میلیون نفر (که البته آمار غیررسمی بیش از این اعداد است) را در دنیا به کام مرگ کشانده و همه جنبه‌های زندگی انسان پر ادعای قرن ۲۱ را به ویژه در زمینه اقتصادی به چالش کشیده است.

در حالی که با وجود چشم انتظاری فراوان جهانیان، هنوز هیچ واکسن و داروی تأیید شده‌ای برای ویروس مرگبار کرونا در جهان ساخته نشده، مدتی است که دکتر علی مصطفایی؛ مدیر شرکت دانش بنیان حوزه بیوتکنولوژی پزشکی در کرمانشاه، اعلام کرده موفق به ساخت داروی مؤثر بر درمان کرونا شده است که پیش از این نیز با ساخت چند دارو در حوزه درمان بیماری‌های دیگر ورود پیدا کرده است.

وی مدعی است، ۹۸ درصد از کسانی که در هفته اول ابتلاء به کرونا از این دارو استفاده کرده‌اند، بهبود یافته‌اند و افراد بسیاری هستند که به کرونا مبتلا شده و با استفاده از این دارو (بدون استفاده از داروهای دیگر) بهبود یافته و درمان شده‌اند که اثربخشی دارو را در گفتگو با خبرنگار مهر تأیید کردند.

دکتر مصطفایی همچنین معتقد است این دارو گیاهی و بدون عوارض است و در صورت دریافت مجوز می‌تواند مرگ و میر ناشی از کرونا را به اندازه قابل توجهی کاهش بدهد.

در حالی که خبر ساخت داروی کرونا به دست پزشک کرمانشاهی می‌تواند موجی از امید را نه در دل مردم ایران، بلکه در دل مردم جهان ایجاد کند، این ادعا با حواشی زیادی روبه‌رو شده و گفته می‌شود گرفتن مجوز استفاده این دارو، همچنان در مسیر بسیار پرپیچ و خم اداری بلاتکلیف مانده است.

مسئولین امر باید به این نکته توجه داشته باشند که ساخت این دارو و ادعای اثربخشی آن برای درمان کرونا ۲ حالت بیشتر ندارد؛ یا این ادعا درست است که در این صورت این پزشک کرمانشاهی و تیم تحقیقاتی او، خدمت بسیار بزرگی به بشریت کرده و موجب افتخار ایرانیان و مردم استان کرمانشاه است، یا عدم تأیید این ادعا است که در این صورت تکلیف این موضوع روشن می‌شود.

از این رو انتظار می‌رود با توجه به پیامدهای ناگوار کرونا و تلفات انسانی فراوان روزانه، مسئولان با سرعت روند کار راستی آزمایی نتیجه استفاده از این دارو را به سرانجام برسانند و فارغ از حواشی، مراقبت لازم را در برابر برخی افراد سودجو که ممکن است در جریان روند کار تأیید این دارو اخلال ایجاد کنند را به‌عمل آورند.

دکتر سیاوش وزیری متخصص بیماری‌های عفونی و تب دار و رئیس بیمارستان گلستان کرمانشاه در گفتگو با رسانه‌های محلی کرمانشاه، اثربخش بودن داروی کرونا پرفسور مصطفایی را تأیید و اعلام کرده که از ابتدای فروردین سال جاری، کارآزمایی بالینی این کپسول را شروع و برای حدود هفت هزار نفر تجویز داشته‌ایم که در نتیجه مشخص شد این دارو در کاهش نشانه‌های بیماری مؤثر بوده و به عنوان بخشی از درمان مفید است.

حال همه منتظر هستند ببینند سرانجام چه زمانی این دارو از برزخ بلاتکلیفی درخواهد آمد و کی و چگونه برای درد بی درمان کرونا؛ درمانی مناسب کشف می‌شود؟

در این میان ورود رسانه‌ها و پیگیری حرفه‌ای آنان می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داروی ساخته شده توسط پروفسور علی مصطفایی از ۲ گیاه در قالب عصاره استخراج شده که در کارآزمایی ها نتایج مطلوبی به دست آمده و در وزارت بهداشت به دنبال اخذ مجوز مصرف این دارو هستیم.

قباد محمدی افزود: وزارت بهداشت در خصوص مصرف انسانی دارو به شدت سختگیرانه عمل می‌کند و تا از لحاظ سم شناسی و اثربخشی قانع نشود، مجوز مصرف انسانی را نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: آنچه برای اعلام بی خطری یک دارو الزام‌آور است، آزمایشات فیزیکی و شیمیایی است و آزمایشات بالینی به تنهایی برای اثبات این مساله کافی نیست.

پرفسور علی مصطفایی، سازنده داروی درمان قطعی کرونا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ساخت این داروی ارزشمند اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا با استفاده از اطلاعات اولیه این بیماری و بر اساس آزمایشات داخلی با فرموله کردن چند گیاه که خواص درمانی داشتند به داروی قطعی درمان کرونا دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به پایه اصلی داروی درمان قطعی کرونا، افزود: پایه اصلی داروی ساخته شده مولکولی است و با استفاده از شیوه‌های نوین داروسازی و استفاده از چند گیاه دارویی به این موفقیت رسیده‌ایم.

مصطفایی تصریح کرد: پس از ساخت سری اول این دارو از ابتدای فروردین ماه وارد کارآزمایی دارو شدیم و تا امروز بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار با استفاده از این دارو به بهبودی ۹۸ درصدی رسیده‌اند.

وی بهبودی کامل بیماران کرونایی را منوط به مراجعه سریع در هفت روز ابتدایی ابتلاء به بیماری و استفاده از دارو در این مدت دانست و افزود: همه مراحل ساخت، تولید و توزیع این دارو به‌صورت رایگان و توسط شرکت دانش‌بنیان رازی انجام گرفته است.

بر اساس گزارش مهر، با توجه به شرایط ویژه‌ای که اپیدمی کرونا در جهان حاکم کرده است، انتظار می‌رود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تأیید یا رد تنها دارو مورد ادعای پزشک کرمانشاهی که با ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار کارآزمایی‌های خود را گذرانده است اعلام نظر کرده و در صورت تأیید در اسرع وقت مجوز تولید صنعتی آن‌را صادر کند.

تأیید و ساخت صنعتی داروی کرونا توسط کشور ایران در جهان بازخوردهای فراوانی دارد و می‌تواند جایگاه علمی و اقتصادی ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال آورد.