عوامل افزایش آلودگی هوای پایتخت در نیمه دوم سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهیدزاده با تأکید بر اینکه در شش ماه دوم سال، چند عامل غلظت برخی آلاینده‌های هوا را افزایش می‌دهد، افزود: در سال‌های گذشته، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها موجب افزایش سفرهای درون‌شهری و تشدید ترافیک و در پی آن، بالا رفتن غلظت آلاینده‌های مرتبط با ترافیک نظیر NO۲ و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون می‌شد.

وی با اشاره به اینکه البته در سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا، آموزش‌های مجازی جایگزین آموزش‌های حضوری شده است، اظهار کرد: همزمان با سردتر شدن هوا و کاهش ارتفاع لایه مرزی، آلاینده‌های مذکور با افزایش غلظت روبه‌رو می‌شوند و این شرایط در زمان وقوع پدیده وارونگی دما تشدید می‌شود.

شهیدزاده با بیان اینکه به همین دلیل است که طی ماه‌های سرد، تعداد روزهای آلوده افزوده می‌شود، تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل تشدید آلودگی هوا در روزهای سرد سال، افزایش میزان مصرف گاز طبیعی و اقدام برخی صنایع و نیروگاه‌های بزرگ در جایگزینی سوخت‌های سنگین به‌جای گاز طبیعی است که منجر به افزایش SO۲ در برخی روزها به ویژه در مناطق مجاور این واحدهای آلاینده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز به دلیل کمبود بارندگی و وزش بادهای حامل گرد و غبار، افزایش غلظت ذرات معلق اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی، در پاییز سال جاری میزان بارندگی‌ها کمتر از سال قبل است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر اینکه در سال جدید، چگونگی محاسبه شاخص تغییر کرده و سخت‌گیرانه‌تر شده است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود میزان AQI در ماه‌های سرد افزایش داشته باشد و این شرایط می‌تواند برای آلاینده‌های NO۲ و ذرات معلق زیر ۲ و نیم میکرون اتفاق بیفتد.