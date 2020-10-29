پنج هدف مدیرعامل جدید در پرسپولیس/ مبارزه با باندهای فساد

به گزارش خبرگزاری مهر، حعفر سمیعی ضمن تشکر از اعتماد وزیر ورزش و جوانان و اعضای هیئت مدیره گفت: مسوولیت سختی به دوش ما گذاشته شده و با امید به خدا و حمایت پیشکسوتان و هواداران عزیز ان شاالله بتوانیم مسیر موفقیت‌های پرسپولیس را ادامه دهیم.

جعفر سمیعی افزود: من برای تحقق پنج هدف به پرسپولیس آمده‌ام، هدف اول ایجاد شرایط لازم برای کسب قهرمانی آسیا است که در این مسیر همه اقدامات لازم در حوزه مدیریتی و پشتیبانی انجام می‌شود.

وی افزود: هدف دوم و مهمی که دارم ورود باشگاه پرسپولیس به بازار سرمایه و فرآیند خصوصی سازی است که با قدرت روندی که شروع شده را ادامه می‌دهم تا این اتفاق تاریخی به سرعت انجام شود.

جفعر سمیعی مبارزه با باندهای فساد را هدف سوم خود عنوان کرد و افزود: متاسفانه یکی از اتفاقات تلخ اطراف باشگاه که آرامش تیم و باشگاه را بهم زده، حضور باندهای فساد است که با همه توان با این پدیده شوم مبارزه خواهم کرد.

مدیرعامل باشگاه تغییر ساختار باشگاه را هدف چهارم خود عنوان کرد و گفت: به سرعت کمیته فنی با نظر و همفکر پیشکسوتان، کمیته انضباطی با نظر حقوقدانان ورزشی و کمیته اقتصادی با کمک فعالان اقتصاد ورزشی و به منظور تامین منابع مالی تشکیل می‌شود و البته کانون هواداران نیز با رویکرد تعاملی تقویت خواهد شد.

جعفر سمیعی هدف پنجم را به کارگیری همه ظرفیت‌های موجود در باشگاه عنوان کرد و گفت: متاسفانه ظرفیت‌ها موجود در جمع پیشکسوتان و هواداران برای مباحثی همچون توسعه و تقویت فوتبال پایه همچنین ظرفیت‌های موجود در بین هواداران برای اقدامات فرهنگی و اقتصادی مغفول مانده، به همین منظور، برنامه ویژه ای برای استفاده از این ظرفیت‌ها داریم.

سمیعی در پایان گفت: لازم می دانم از زحمات همه مدیران پیشین باشگاه به ویژه آقای رسول پناه تشکر کنم و از همه پیشکسوتان و هواداران و اهالی رسانه می‌خواهم در مسیر سختی که در پیش است، کمک کنند.