افزایش آمار ابتلای سالمندان به کرونا/ از مسافرت ها جلوگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بصیری بعدازظهر شنبه در جلسه استانی ستاد مقابله با کرونای استان کرمان بیان داشت: با توجه به اعمال برخی محدودیت‌ها در شرایط فعلی باید تعداد مراجعان به ادارات را کم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دورکاری در ادارات باید به صورتی برنامه‌ریزی شود که کارمندان ترغیب به مسافرت نشوند، افزود: بر اساس بخشنامه‌هایی که به دستگاه‌های اجرایی استان ارسال شده دورکاری در ادارات باید به صورت یک روز در میان باشد به استثنای اداراتی که مأموریت‌های ویژه پدافندی، امدادی، امنیتی و تعزیراتی دارند.

وی افزود: از هفته قبل در بعضی از نقاط استان از جمله شهرهای کرمان، بافت، زرند، بردسیر، سیرجان و رفسنجان محدودیت‌هایی اعمال شده که همچنان ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: متأسفانه روند صعودی آمار مبتلایان و مرگ و میرهای کرونایی در ۶ شهرستان استان همچنان ادامه دارد و وضعیت فوق حاد کرونایی دارند.

بصیری از اجرای هفت راهبرد مورد نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نام برد و گفت: راهبردهایی که باید در کرمان جریان داشته باشند شامل، تشدید نظارت‌ها، افزایش تست‌های تشخیصی، قرنطینه خانگی، آموزش اطلاع رسانی و فرهنگسازی، حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ایجاد محدودیت‌های هدفمند و هوشمند و انجام درمان سرپایی است.

وی یادآور شد: متأسفانه تعداد مبتلایان و فوتی‌های ناشی از کرونا در گروه سنی سالمندان در حال افزایش است لذا باید مواظب این گروه سنی باشیم به همین دلیل طرح‌هایی برای سالمندان در دست اجرا داریم.

بصیری در بخشی از سخنان خود گفت: امیدواریم در تعطیلات آخر هفته شاهد مسافرت هم استان‌ها نباشیم ضمن اینکه در صورتی که سفری رخ دهد نیروهای انتظامی و پست‌های بازرسی در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان اظهار داشت: در شرایط فعلی باید بر تقویت درمان سرپایی که به عنوان یکی از راهبردهای هفتگانه وزارت بهداشت است تاکید کنیم اگر بتوانیم درمان سرپایی را تقویت کنیم بار بستری‌ها کمتر خواهد شد.

بصیری ادامه داد: مصوبات ستاد کرونا بسیار خوب بوده است اما متأسفانه این مصوبات در اجرا خوب عملیاتی نشده‌اند و مشکلاتی داشته‌اند از جمله اینکه گاهی اوقات تصمیمات اجرایی نیستند و یا مشکلاتی بر سر راه اجرای آنان وجود دارد که باید این مشکلات را مرتفع کنیم که در این راستا به همکاری مردم نیاز داریم ضمن اینکه اغناسازی مردم برای همکاری بسیار مهم مؤثر و مهم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این جلسه بیان داشت: در راستای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در روز ۱۳ آبانماه سال جاری (روز دانش‌آموز) با برگزاری هر گونه تجمعات مخالف هستیم.

حمیدرضا رشیدی‌نژاد افزود: در جلسات دستگاه‌های اجرایی و ادارات نباید بیش از ۱۵ نفر حضور فیزیکی داشته باشند، البته مجوز برگزاری حضوری جلسات امنیتی که نمی‌شود به صورت مجازی برگزار شوند، داده خواهد شد.