تیم ملی پاراتیروکمان حضوری تشریفاتی در مسابقات کسب سهمیه دارد

مجید کهتری در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه پاراکمانداران ایران سال گذشته از حضور در میادین کسب سهمیه پارالمپیک صاحب ۶ سهمیه شدند، گفت: از مجموع رقابت‌هایی که برای توزیع سهمیه‌های پارالمپیکی پیش بینی شده بود، هنوز یک مسابقه باقی مانده است. قرار بود این رویداد امسال به میزبانی جمهوری چک برگزار شود که به دلیل کرونا لغو شد.

وی تصریح کرد: البته همچنان برگزاری این رویداد گزینشی پارالمپیک در دستور کار فدراسیون جهانی است تا تکلیف تمام سهمیه‌های پارالمپیک برای توکیو ۲۰۲۰ مشخص شود. اینکه این رقابت‌ها چه زمان برگزار می‌شود هنوز به صورت دقیق مشخص نیست. قرار بود مسابقات خردادماه امسال برگزار شود و احتمال اینکه سال آینده هم برگزاری آن برای همین بازه زمانی پیش بینی شود، بعید نیست.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان با تاکید بر اینکه این تیم هم در تنها رویداد باقی مانده برای توزیع سهمیه‌های پارالمپیک شرکت خواهد داشت، خاطرنشان کرد: البته ایران از این حضور به دنبال سهمیه‌ای جدید نخواهد بود. ما هفت سهمیه گرفته‌ایم و ظرفیت دیگری برای کسب سهمیه جدید نداریم. حضورمان در این رویداد کاملاً تشریفاتی به حساب می‌آید.

کهتری در عین حال با یادآوری اینکه در ترکیب پارالمپیکی تیم ملی پاراتیروکمان فرزانه عسگری جایگزین مرحوم راضیه شیرمحمدی شده است، تصریح کرد: در واقع فرزانه عسگری بدون حضور در میادین گزینشی و کسب سهمیه در ترکیب تیم اعزامی به توکیو قرار داده شده در حالی که طبق قوانین وی باید حداقل در یک رویداد گزینشی شرکت داشته باشد تا نامش وارد رنکینگ و شرکت کنندگان در این رقابت شود. تنها جنبه رسمی از اعزام تیم به مسابقات گزینشی پارالمپیک این است که فرزانه عسگری سهمیه خود را بدون توجه به نتیجه قطعی کند وگرنه در مجموع حضور تیم جنبه تدارکاتی دارد.

وی با یادآوری اینکه دور جدید تمرینات تیم ملی پاراتیروکمان از ۲۳ آبان ماه در جزیره کیش آغاز می‌شود در مورد چگونگی برنامه موردنظر برای پیگیری این اردوها تا پایان سال گفت: ماه هاست که پاراکمانداران تمرین متمرکز نداشته‌اند و به صورت شخصی پیگیر وضعیت تمرینی‌شان بوده‌اند. اردوی مهرماه هم که به خاطر کرونا نیمه تمام ماند. بنابراین اول امیدواریم اردوی پیش رو بدون مشکل به سرانجام برسد و بعد اینکه بتوانیم تا پایان سال اردوهای ماهیانه و منظمی داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان تاکید کرد: در ماه‌های گذشته پاراکمانداران با وجود دور بودن از اردوی متمرکز ۶۰ - ۵۰ درصد تمرینات بدنسازی‌شان را انجام دادند. تا حد امکان نظارت لازم را هم روی شرایط تمرینی آنها داشتیم اما قطعاً نتیجه به دست آمده از اردوی متمرکز خیلی متفاوت از تمرین اینگونه است. امیدواریم با پیگیری منظم اردوها بتوانیم وضعیت آمادگی پاراکمانداران را به شرایط ایده آل برسانیم.

کهتری در پایان گفت: پیش از ورود پاراکمانداران به اردوی پیش بینی شده در جزیره کیش از آنها تست PCR گرفته خواهد شد. تمام پروتکل‌های بهداشتی لازم را هم رعایت می‌کنیم. امیدوارم کرونا هم با ما سازگار باشد و اجازه دهد تمرینات را دنبال کنیم.