مهدی کوهیان تهیه‌کننده فیلم «پرو» که چندی پیش در گروه سینمایی «هنر و تجربه» به نمایش درآمد و در ادامه اکران با تعطیلی سینماها مواجه شد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آینده سینمای مستقل گفت: به طور کلی سینما در سطح جهان، در دوران بسیار حساسی قرار دارد و سینمای مستقل در شرایط حساس‌تری قرار دارد زیرا بیماری کرونا سبب شده است مخاطبان آرامش را در سالن‌های سینما احساس نکنند و به نظر من همان طور که در گروه سینمای «هنر و تجربه» تجربیات جدید در انتقال مفاهیم و فرم آثار سینمایی داریم باید به شکل تجربی روش‌های نوین ارائه را پیدا کنیم.

تهیه‌کننده فیلم «پرو» در ادامه بیان کرد: ما هم مانند تمامی هنرمندان حوزه سینما چهارمین تعطیلی بعد از شیوع بیماری کرونا را پشت سر گذاشتیم. در حوزه اکران آنلاین و فضای مجازی با توجه به سطح نقض مالکیت فکری هنرمندان اگر فیلم‌های مستقل هم به صورت آنلاین اکران شوند ضربه‌های بیشتری می‌خورند. فیلم‌های سینمای تجاری ممکن است توسط چند نفر خریداری شود ولی با توجه به اینکه آثار سینمای مستقل قاچاق شدند بعید است که بتوانیم برای سینمای مستقل از اکران آنلاین استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: به نظر من باید به روش‌های نوین دست پیدا کنیم. مهم‌ترین موضوع عمومی شدن فرهنگ و هنر است. همان‌طور که سلامت، آموزش، امنیت مرزها و… برای دولت مهم است و هزینه آنها را پرداخت می‌کنند پس دولت باید هزینه تولید و ساخت آثار هنری را بپردازد و تبدیل به یک امر عمومی شود.

این تهیه‌کننده در پایان گفت: نکته دیگر درباره دستورالعمل جدید ستاد مبارزه با کرونا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعطیلی سینماها بعد از ساعت ۱۸ است زیرا هر کسی که حتی برای یک بار به همراه خانواده به سینما رفته باشد می‌داند که سینما رفتن قبل از ساعت ۱۸ یک شوخی محض است و بهتر است بگوییم این کار یک جور رفع تکلیف دولت در جبران خسارت است. به همین دلیل اگر این روند ادامه‌دار شود شاید با همفکری کارگردان و عوامل فیلم «پرو» تصمیم بگیریم از ادامه اکران انصراف دهیم و مطمئن هستم این اقدام جدید ضربه مهلکی به سینمای مستقل است.