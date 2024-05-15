کشت کُلزا در ۲۶۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله سعیدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: کمبود منابع آبی و خشکسالی‌های اخیر باعث شده که جهاد کشاورزی به سمت کشت گیاهان کم‌آب‌بر برود و کشت کلزا به عنوان یک محصول استراتژیک مورد توجه کارشناسان کشاورزی و بهره‌برداران قرار بگیرد.

وی افزود: گیاه کُلزا به علت قرار گرفتن در لیست کشت پاییزه و با توجه به مزایایی که دارد و همچنین سهم آن در استفاده از آب سبز بسیار بالا، مورد تاکید قرارگرفته است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر ۲۶۰ هکتار اراضی کشاورزی استان زیر کشت کُلزا قرار گرفته است.

سعیدی عنوان کرد: در سال زراعی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۲۶۰ هکتار اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری زیر کشت کُلزا قرارگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز کشور به تولید دانه‌های روغنی، توسعه کشت گیاهان روغنی از جمله کُلزا در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود ۷۰۰ تن دانه گلزار در استان برداشت شود، که ۱۸۰ هکتار در شهرستان بروجن و عمدتاً در بخش بلداجی کشت شده است، رقم مقاوم ایرانی از جمله "نیما" در این شهرستان استفاده شده که مقاومت بالای نسبت به سرما و مقاومت خوبی نسبت به ریزش و آفات و بیماری دارد.

سعیدی با اشاره به اینکه یکی از نکات مثبتی که در مرحله داشت کُلزا رعایت می‌شود، تغذیه مناسب کُلزا است، بیان کرد: در این مرحله نیاز زیادی به کودهای اوره، پتاسیم، فسفات و کودهای سولفاته در هر مرحله رشد وجود دارد و نباید مصرف کود به تأخیر انداخته شود چون باعث کاهش عملکرد می‌شود.

وی تاکید کرد: رقم نیما یک رقم مناسب است که مقاومت خوبی نسبت به سرما دارد و رقم نپتون و هیدروکل از ارقام دیگر کُلز است که عملکرد بالا و مقاومت خوبی نسبت به سرما دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در راستای حمایت از کشاورزان و بهره‌برداران امسال مشابه سال‌های گذشته برنامه خرید تضمینی کُلزا از طریق شرکت غله انجام می‌شود و قرار است خرید تضمینی کلزا توسط شرکت غله انجام شود.

سعیدی یادآور شد: نرخ خرید تضمینی امسال به ازای هر کیلوگرم حدود ۳۵ هزار تومان است که به صورت نقدی به کشاورزان کُلزاکار پرداخت می‌شود.