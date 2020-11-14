ریلی که برای ذوب آهن سودآور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، بهزاد کرمی گفت: این شرکت در مهر ۹۹ تولید و فروش انواع ریل مورد مصرف در راه آهن، مترو، معدن، آرک‌های معدن و میلگردهای صنعتی ویژه را افزایش داده است و به دلیل ارزش افزوده بالای این محصولات قیمت فروش بالاتری هم دارند و این شراط سبب افزایش ۵۷ درصدی فروش «ذوب» شد.

وی درباره گزارش عملکرد یکماهه شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: براساس گزارش‌های منتشر شده مقدار فروش این شرکت در مهرماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال ۵۷ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: ارزش فروش که تناژ تولید را شامل نمی‌شود، افزایش فروش ۱۲۷ درصدی در مهرماه را ثبت کرده است.

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان با هدف تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز خود به‌ویژه کک و زغال سنگ، نیمی از کالاهای تولیدی خود را روانه بازارهای جهانی می‌کند و برای ادامه فعالیت‌های خود نیازمند واردات کک و زغال سنگ است.

کرمی، افزایش نرخ ارز به واسطه صادراتی بودن محصولات و افزایش مقدار فروش محصولات با ارزش افزوده بالا را از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش فروش این شرکت در عملکرد یکماهه ذوب آهن اصفهان برشمرد.

وی ادامه داد: در دوره مورد بررسی شاهد افزایش تولید و فروش انواع ریل مورد مصرف در راه آهن، مترو، معدن، آرک‌های معدن و میلگردهای صنعتی ویژه بودیم، این محصولات در صنعت مس کاربرد دارند، اینگونه محصولات دارای ارزش افزوده بالایی هستند، به همین دلیل قیمت فروش بالاتری هم دارند.

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان افزایش قیمت در بازار از دیگر عوامل برشمرد و گفت: افزایش قیمت کلی در بازار در این مدت رخ داده است.

کرمی درباره مسئله سنگ آهن مورد نیاز این شرکت عنوان کرد: ذوب آهن اصفهان برای رسیدن به ظرفیت تولید اسمی سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن، به سنگ آهن کافی نیاز دارد از این رو سنگ آهن بیشتر در افزایش تولید نیز موثر خواهد بود.

وی گفت: روند تولید ذوب آهن اصفهان به سمت افزایش بوده است و راه‌اندازی کوره بلند شماره یک این روند تداوم خواهد داشت.

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) محصولات بیشتری در سال «جهش تولید» تولید شود.

کرمی با بیان اینکه افزایش تولید افزون بر حمایت نهادهای مسئول، منوط بر دو عامل است، گفت: این عوامل شامل تامین مواد اولیه بیشتر و صدور مجوز صادرات بیشتر محصولات، برای تامین مواد اولیه است.