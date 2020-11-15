  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۸:۵۶

طی همایشی در دانشگاه علامه طباطبایی؛

اندیشه‌های فقهی و حقوقی علامه طباطبایی بررسی می‌شود

اندیشه‌های فقهی و حقوقی علامه طباطبایی بررسی می‌شود

سومین همایش علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع اندیشه‌های فقهی و حقوقی مفسر قرآن کریم علامه طباطبایی (ره) فردا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، سومین همایش یادمان علامه طباطبایی را در ۲۶ آبان ماه سال جاری برگزار می‌کند.

در این همایش که با ارائه سخنرانی‌ها و دیدگاه‌های استادان و صاحبنظران این حوزه و به صورت مجازی برگزار می‌گردد، آیات الاحکام / نظام فقهی، فلسفه حقوق، مبانی حقوق اسلامی و حقوق غربی، رابطه متقابل فقه و حقوق، مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی علامه طباطبایی با آرای سایر اندیشمندان و نیز تبیین آرای فقهی و حقوقی علامه طباطبایی به عنوان محورهای اصلی این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است این همایش ۲۶ آبان ماه جاری از ساعت ۹ الی ۱۲ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می‌توانند به نشانی meeting.atu.ac.ir/ch/tabatabai مراجعه کنند.

کد مطلب 5071411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها