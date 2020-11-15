به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، سومین همایش یادمان علامه طباطبایی را در ۲۶ آبان ماه سال جاری برگزار می‌کند.

در این همایش که با ارائه سخنرانی‌ها و دیدگاه‌های استادان و صاحبنظران این حوزه و به صورت مجازی برگزار می‌گردد، آیات الاحکام / نظام فقهی، فلسفه حقوق، مبانی حقوق اسلامی و حقوق غربی، رابطه متقابل فقه و حقوق، مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی علامه طباطبایی با آرای سایر اندیشمندان و نیز تبیین آرای فقهی و حقوقی علامه طباطبایی به عنوان محورهای اصلی این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است این همایش ۲۶ آبان ماه جاری از ساعت ۹ الی ۱۲ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می‌توانند به نشانی meeting.atu.ac.ir/ch/tabatabai مراجعه کنند.