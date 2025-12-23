به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، پوریا عسکری، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و مشاور رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از راه‌اندازی بلاگ انگلیسی علمی و تحلیلی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان ATU Insights»» خبر داد و گفت: پیرو سنت جاری در بسیاری از دانشگاه‌های برتر جهان، این سامانه طراحی و پیاده‌سازی شد و در مراسم شب پژوهش دانشگاه رونمایی شد.

وی افزود: بلاگ ATU Insights می‌کوشد با گردآوری و انتشار سریع دیدگاه‌های تحلیلی استادان، دانشجویان دکتری، دانش‌آموختگان و سایر اعضای دانشگاه در زمینه‌های گوناگون و در خصوص موضوعات و رویدادهای ملی و بین‌المللی، زمینه‌ساز شناساندن بیشتر ظرفیت‌های دانشگاهیان دانشگاه به مخاطبان بین‌المللی باشد. این اقدام، گامی مهم در جهت برند سازی دانشگاه در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

عسکری با دعوت از اندیشمندان دانشگاه برای ارسال یادداشت کوتاه به سامانه، گفت: استادان، پژوهشگران و اندیشمندان می‌توانند یادداشت‌های کوتاه حاوی دیدگاه‌های تحلیلی خود را مطابق با راهنمای نویسندگان مندرج در وب‌سایت سامانه، به ایمیل international@atu.ac.ir ارسال کنند. همچنین وب‌سایت رسمی بلاگ نیز به نشانی https://insights.atu.ac.ir در دسترس عموم قرار دارد.

وی تاکید کرد: مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبایی، آماده هرگونه همکاری با نویسندگان در خصوص آماده‌سازی یادداشت‌های تحلیلی است. همچنین پس از درج یادداشت‌ها در بلاگ، نسبت به اطلاع‌رسانی انتشار مطالب از مجرای شبکه‌های اجتماعی دانشگاه و به طور خاص شبکه تخصصی لینکدین اقدام می‌کند.