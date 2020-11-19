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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۸:۳۴

مدیرکل شیلات کرمانشاه:

سرانه مصرف ماهی در کرمانشاه ۹.۷ کیلوگرم در سال است

سرانه مصرف ماهی در کرمانشاه ۹.۷ کیلوگرم در سال است

کرمانشاه-مدیرکل شیلات استان کرمانشاه از پایین بودن سرانه مصرف ماهی در استان کرمانشاه نسبت به میانگین جهانی خبر داد و گفت: سرانه مصرف ماهی در کرمانشاه ۹.۷ کیلوگرم در سال است.

سید فرزاد افضلی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری پیش بینی می‌شود ۲۱ هزار و ۶۰۵ تن انواع آبزیان در استان کرمانشاه تولید شود که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از این تولیدات ۱۳ هزار و ۹۵۰ تن به ماهیان سردابی و پنج هزار و ۵۶۰ تن به ماهیان گرمابی تعلق دارد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه ادامه داد: پیش بینی می‌شود ۷۰ تن خاویار، ۲۵ تن میگو، ۵۵۰ هزار قطعه زالو و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه ماهیان زینتی برای مصرف داخلی و صادرات به کشورهای منطقه تولید شود.

افضلی با اشاره به وجود ۴۶۰ مزرعه تولید آبزیان در استان کرمانشاه، تصریح کرد: شهرستان‌های قصر شیرین، دالاهو، پاوه و کنگاور قطب‌های تولید ماهی در استان هستند.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال مزارع پرورش ماهی گفت: چهار هزار و ۹۹ نفر در این مجموعه‌ها به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به سرانه مصرف ماهی گفت: سرانه مصرف ماهی در جهان ۲۱ کیلوگرم است که در کشورهای پیشرفته این رقم بیشتر است اما در استان کرمانشاه سرانه مصرف ماهی با توجه به ارزش غذایی بالایی که دارد ۹.۷ کیلوگرم در سال است که بسیار پایین است.

افضلی با بیان اینکه به نهاده آبزیان از گذشته یارانه تعلق نگرفته، خاطر نشان کرد: قیمت این نهاده‌ها با توجه به شرایط اقتصادی افزایش یافته و غذای درشت به کیلویی ۱۶ هزار تومان و سایر نهاده‌ها به ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان رسیده است.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی در دستور کار شیلات از تولید کنندگان، گفت: با نشستی که با بنیاد برکت انجام گرفت مقرر شد تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای پرورش دهندگان آبزیان تأمین شود.

مدیرکل شیلات گفت: پروژه تأمین برق مزرعه پرورش ماهی ریجاب جهت مکانیزاسیون استخرها با وجود مشکلات اقتصادی در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم هر چه سریع‌تر این پروژه را تکمیل کنیم.

کد مطلب 5075295

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