به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرکل شیلات استان کرمانشاه صبح چهارشنبه با حضور مهدی شکوری معاون توسعه آبزیپروری سازمان شیلات ایران برگزار شد.
در این مراسم، سهراب صحرایی مدیرکل پیشین شیلات کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای ویژه و محدودیتهای موجود در استان گفت: کرمانشاه بهعنوان استانی غیرساحلی متکی به آبهای داخلی است، اما در سالهای اخیر با بحران جدی منابع آبی روبهرو شده است. وی نمونههایی همچون خشکشدن سراب یاوری، کاهش چشمگیر آب در سراب نیلوفر و تهدید تالاب هشیلان را یادآور شد و تأکید کرد که برای تداوم فعالیتها در حوزه شیلات باید به سمت افزایش بهرهوری در واحد سطح و استفاده از فناوریهای نوین حرکت کرد.
صحرایی یکی از اقدامات مهم در این دوره را هدایت متقاضیان جدید به سمت ایجاد سازههای نوین از جمله استخرهای هشتوجهی و استفاده از سیستمهای بازچرخانی و تصفیه آب دانست و گفت: این اقدامات اکنون در برخی مزارع قصر شیرین در حال اجراست و نمونهای از حرکتهای نوین در توسعه شیلات استان به شمار میرود. وی همچنین به بحث هوشمندسازی مزارع اشاره کرد که با اعتبارات مناسب در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه به برخی پروژههای کلان شیلات استان پرداخت و گفت: پس از ۲۰ سال تلاش، مجوزهای قانونی برای حل مسائل و اعمال قانون در این حوزه صادر شد. همچنین طرح برقرسانی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان افتتاح شد، اما به دلیل مشکلات مربوط به هزینههای انشعاب، اتصال نهایی برق تاکنون انجام نشده است.
مدیرکل پیشین شیلات کرمانشاه از آمادهسازی دو طرح مهم دیگر نیز خبر داد که یکی از آنها افتتاح نخستین کارخانه بزرگ تولید خوراک آبزیان در استان است. وی یادآور شد: خوراک بهعنوان یکی از پرهزینهترین بخشهای تولید، هماکنون از استانهای دیگر تأمین میشود و افتتاح این کارخانه میتواند هزینهها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. پروژه دیگر نیز آسفالت جاده دسترسی به مجتمع شهدای قصر شیرین است که اخیراً عملیات خطکشی آن به پایان رسیده و آماده افتتاح است.
وی همچنین به تفاهمنامه امضاشده با مرکز آزاد تجاری قصر شیرین برای ایجاد سکوی صادراتی اشاره کرد و افزود: این پروژه تنها مختص کرمانشاه نخواهد بود و میتواند مسیر صادرات آبزیان استانهای شمالی و شرقی کشور را نیز تسهیل کند.
صحرایی در سخنان خود به اهمیت بهرهوری آب در مزارع شیلات تأکید کرد و توضیح داد: برخلاف برخی برداشتهای نادرست، ماهی مصرفکننده آب نیست بلکه از اکسیژن محلول در آب استفاده میکند. بنابراین باید جریان آب بهگونهای مدیریت شود که ضمن عبور از مزارع شیلات، در سایر بخشها مانند باغ و زراعت نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان ضمن تبریک به سیامک الیاس پور مدیرکل جدید شیلات استان کرمانشاه، و تشکر از همکاران و مسئولان با اشاره به لزوم تداوم حمایتهای سازمان جهاد کشاورزی در زمینه تسهیلات و سرمایهگذاری گفت: شیلات واحدی تخصصی است و بدون اختصاص منابع مالی ویژه، امکان توسعه و حمایت از متقاضیان وجود ندارد.
