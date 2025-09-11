ریجاب قطب اصلی پرورش آبزیان غرب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از مزارع پرورش ماهی و آبزیان در منطقه ریجاب، با اشاره به ظرفیت بینظیر این منطقه در حوزه شیلات اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای برجسته استان کرمانشاه، تولید ماهی و آبزیان است که منطقه ریجاب بهعنوان قطب اصلی این مزارع شناخته میشود و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مزرعه پرورش ماهی و آبزیان در این منطقه فعال است که سالانه قریب به ۱۰ هزار تن محصول تولید میکنند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از تولیدات مزارع آبزیان ریجاب دارای جنبه صادراتی بوده و نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا میکند ولی با وجود این ظرفیت، متأسفانه بخش عمدهای از این مزارع به شیوه سنتی اداره میشود و برای افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت تولید نیازمند اصلاح روشها و توسعه زیرساختها هستیم.
استاندار کرمانشاه گفت: در بازدید از این مزارع با مدیران متولی حوزه شیلات درباره مشکلات و راهکارهای افزایش بهرهوری گفتگو کردیم که یکی از مسائل مهم مطرحشده، تأمین برق مزارع بود که با همکاری شرکت توزیع نیروی برق مقرر شد انشعابات برق بهسرعت وصل شود تا دغدغه برقرسانی رفع گردد.
وی درباره بهبود زیرساختهای جادهای دسترسی به مزارع پرورش ماهی در منطقه گردشگری ریجاب بیان کرد: با وجود محدودیتهای مکانی بهدلیل تراکم باغات و موقعیت درهای منطقه، باید براساس یک طرح کارشناسی، شرایط بهبود جادهها و مسیرهای دسترسی به مزارع تسهیل شود.
حبیبی با بیان اینکه توسعه مزارع آبزیان و ارتقای تولید آنها از اولویتهای جدی استان است افزود: تلاش میکنیم با برنامهریزی دقیق، مشکلات موجود رفع شده و کیفیت و کمیت تولید افزایش یابد و امید داریم با خروج این بخش از شیوههای سنتی، فعالان این حوزه با انگیزه بیشتری به کار خود ادامه دهند.
استاندار کرمانشاه گفت: بسترهای لازم برای توسعه و رونق پرورش ماهی در این منطقه فراهم است و مدیران استان با همراهی مردم، پیگیر اجرای طرحهای توسعه خواهند بود تا به زودی شاهد پیشرفتهای چشمگیری در حوزه پرورش آبزیان ریجاب باشیم.
