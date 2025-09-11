منطقه ریجاب قطب کشاورزی، شیلات و گردشگری استان کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پرویزی در نشست بررسی مشکلات بخش مرکزی دالاهو که بعد از ظهر پنشجنبه در شهر ریجاب برگزار شد، اظهار کرد: ریجاب با طبیعت بکر و تاریخی کهن، مردمی ولایتمدار، سختکوش و مؤمن، از پتانسیلهای ویژهای در حوزه کشاورزی، باغات، گردشگری و شیلات برخوردار است که میتواند به یکی از مناطق توسعهیافته استان کرمانشاه تبدیل شود.
وی افزود: شهر ریجاب با ۱۳۴۰ هکتار باغات، در تولید انجیر، زیتون و زعفران از رتبههای برتر استان و کشور است و در حوزه شیلات این منطقه با ۱۸۴ مزرعه پرورش ماهی، قطب اقتصادی این بخش در کشور به شمار میرود که سالانه حدود ۱۲ میلیون بچه ماهی در این مزارع رهاسازی میشود.
پرویزی به پروژههای مهمی که در سالهای اخیر در ریجاب اجرا شده اشاره کرد و گفت: یکی از این پروژهها، خط انتقال آب به طول ۴.۵ کیلومتر به مخزن اصلی شهر است که با همکاری شرکت آبفا و باغداران محلی، تنش آبی حدود ۷۰۰ خانوار روستایی و بیش از ۵ هزار نفر از جمعیت شهر ریجاب را برطرف کرده است.
وی از پروژه برقرسانی به ۱۱۰ مزرعه بالادست دروازه پل به عنوان گامی مهم در توسعه حوزه شیلات شهر ریجاب یاد کرد و افزود: با رفع مشکلات جزئی این حوزه، انتظار میرود راندمان تولید افزایش یابد.
فرماندار دالاهو مهمترین نیازهای شهر ریجاب را ساماندهی فاضلاب شهری، ارتقای درمانگاه، برقرسانی به مزرعهای پرورش ماهی، ورفع تنش آبی بیان کرد.
پرویزی با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها و مدیران اجرایی، از پیگیری جدی مشکلات و ظرفیتهای این منطقه خبر داد تا شهر ریجاب به عنوان منطقهای نمونه در توسعه اقتصادی و گردشگری استان کرمانشاه معرفی شود.
