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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۴۸

با حضورفرمانده کل سپاه؛

ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه ملحق شد

ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه ملحق شد

آئین الحاق ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه با حضور سرلشکر سلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، آئین الحاق ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه صبح امروز (پنجشنبه) با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مقامات و مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد.

ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی شناوری سنگین، چند منظوره و دوربرد است که قابلیت حمل و عملیاتی کردن انواع هواپیما، پهپاد و سامانه‌های موشکی، پدافندی و راداری را دارد.

این ناو با وزن ۱۲ هزار تن و طول ۱۵۰ متر و عرض ۲۲ متر دارای رادار آرایه فازی سه بعدی، موشک‌های سطح به سطح، سطح به هوا، سامانه‌های مخابراتی یکپارچه بسیار پیشرفته جنگال و موشکی سوم خرداد با قابلیت حمل بالگردها، پهپادها و شناورهای عملیاتی است که همه آنها از تولیدات داخلی بوده و توسط جوانان متخصص مؤمن انقلابی طراحی و عملیاتی شده است.

ناو سنگین رزمی، اطلاعاتی و پشتیبانی شهید رودکی به مثابه یک شهر دریایی متحرک است که با تمام تجهیزات و امکانات لازم آماده انجام مأموریت‌های اقیانوسی با ایجاد امنیت پایدار خطوط مواصلاتی دریایی و امدادرسانی به ناوگان تجاری و صیادی جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه‌ای می‌باشد.

بنا بر این گزارش، با پیوستن این شناور سنگین به ظرفیت‌های نیروی دریایی سپاه، مأموریت دریادلان سپاه برای حضور مقتدر در آب‌های دوردست، از امروز آغاز شد.

کد مطلب 5075424

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      3 6
      پاسخ
      ما این ناو رو در جهت قدرت بزرگ ایران در نظر داریم زنده باد ایران
    • رضا IR ۰۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 3
      پاسخ
      درود به شرف و غیرتتون تشکر ❤

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