برگزاری اولین نمایشگاه مجازی از آثار کودکان مبتلا به سرطان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هر سال در روز جهانی کودک، کودکان مبتلا به سرطان بستری در اتاق‌های بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک، منتظر مهمان‌هایی از میان چهره‌های محبوبشان، گروه موسیقی و تئاتر و برنامه‌های شاد بودند و خاطره دلنشینی در ذهن‌شان ثبت می‌شد. سال گذشته مرضیه برومند کارگردان، بازیگر و عروسک‌گردان همراه با آزاده مؤیدی‌فرد صداپیشه عروسک محبوب «چرا» در این روز، به محک آمدند، قهرمانان کوچک و صبور در اتاق‌های بازی بیمارستان نقاشی کشیدند و به رسم یادگار روی دیوارهای اتاق بازی نصب کردند. اما امسال به دلیل جلوگیری از شیوع گسترده بیماری کرونا، حفاظت از کودکان مبتلا به سرطان در برابر این ویروس، بویژه به دلیل ضعف سیستم ایمنی آنها، رعایت پایبندی به پروتکل‌های بهداشتی مانع از حضور گروه‌های هنری و برگزاری جشن به شیوه‌های قبلی برای کودکان شد. اما با باور به اینکه هیچ سختی پایان کودکی نیست، اقدام جدیدی یعنی «برگزاری اولین نمایشگاه مجازی از نقاشی‌های کودکان مبتلا به سرطان» متناسب با شرایط روز جامعه برای روز جهانی کودک برنامه ریزی شد و قهرمانان کوچک محک خود در این اقدام مشارکت کردند.

بهناز آسنگری مدیر واحد خدمات حمایتی محک ضمن تبریک این روز به تمامی کودکان جهان، در خصوص هدف از برگزاری این نمایشگاه، گفت: مؤسسه خیریه محک در نزدیک به ۳۰ سال فعالیت خود همواره به ارتقای کیفیت زندگی فرزندانش و خانواده‌های ایشان در مراحل درمان بیماری و حتی پس از قطع درمان و بهبودی توجه ویژه‌ای داشته است. زیر این سقف تلاش می‌شود تا خانواده‌ها چالش‌های کمتری را در مسیر مبارزه با سرطان تجربه کنند و با دغدغه کمتری این روزها را پشت سربگذارند. بی شک برگزاری برنامه‌های شاد، مفرح و همچنین رویارویی کودکان با چهره‌های محبوب‌شان آن‌ها را برای لحظاتی از فضای درمانی جدا کرده و باعث ایجاد انگیزه و امید در دل‌هایشان می‌شد. اما شیوع کرونا و ملزم بودن رعایت مسائل بهداشتی برای حفظ سلامت همگان سبب شد تا در روز جهانی کودک نمایشگاه مجازی را از آثار کودکانمان، در سراسر کشور برگزار کنیم. نکته قابل توجه این بود که نه تنها فرزندانمان در بیمارستان محک بلکه تمام کودکانی که در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان سراسر کشور تحت حمایت محک هستند، به این رویداد دعوت شدند و از شهرهای مختلفی در آن مشارکت کردند.

وی در خصوص نحوه برگزاری اولین نمایشگاه نقاشی مجازی کودکان محک افزود: گزیده‌ای از آثار این نمایشگاه مجازی در قالب یک کلیپ در سلسله‌های برنامه‌هایی که بدون نیاز به حضور افراد به مناسبت روز جهانی کودک در بیمارستان محک انجام می‌شود، برای کودکانمان نمایش داده خواهد شد و همچنین این فیلم توسط روانشناسان محک از طریق فضای مجازی در اختیار سایر کودکان از شهرهای مختلف کشور قرار خواهد گرفت. به علاوه فایل صوتی و تصویری قصه‌خوانی نیز توسط هنرمندان یاور محک برای این روز به عنوان هدیه فرزندان محک، تهیه شده که در آن «علی فروتن»، هنرمند محبوب کودکان نیز پیام تبریک خودش را به مناسبت روز جهانی کودک به تمامی کودکان مبتلا به سرطان می‌رساند.

مدیر واحد خدمات حمایتی محک در پایان با اشاره به ضرورت توجه به کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در هر شرایطی، ادامه داد: سال‌هاست تلاش می‌کنیم تا این مفهوم نهادینه شود که درمان سرطان در هر شرایطی باید ادامه داشته باشد و تمام اعضای خانواده می‌بایست در این مسیر حمایت شوند تا با انگیزه و امید با این بیماری مبارزه کنند. اما این روزها که همه به نوعی درگیر مشکلاتی هستیم که کرونا برای ما به وجود آورده است، کارکنان، داوطلبان و هنرمندان یاور محک نشان دادند که در روزهای سخت هم می‌شود کاری کرد کارستان. آنها دغدغه شادی کودکان را در این روزها فراموش نکردند و این اتفاق حاصل عشق همه این عزیزان است. اینگونه است که تداوم نیک‌اندیشی همه مردم سرزمین‌مان باعث می‌شود، شادی‌های کودکی همراه با درمان بیماری در شرایط سخت هم ادامه داشته باشد.