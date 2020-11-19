به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا پورشمسی، ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد به مناسبت هفته بسیج با اشاره به اینکه ویروس کرونا در استان یزد وضعیت سخت و پیچیده‌ای به وجود آورده است، اظهار داشت: بسیاری از برنامه‌هایی که برای هفته بسیج پیش بینی شده بود، به همین دلیل دچار محدودیت شده است.

وی با اشاره به اینکه سمت و سوی برنامه‌های هفته بسیج امسال متناسب با فضای موجود در استان پیش بینی شده است، افزود: رویکرد ما خدمت رسانی به مردم و تسهیل شرایط سخت بهداشتی است که امروز در جامعه ما جاری و ساری است.

پورشمسی با اشاره به روزشمار هفته بسیج که از ۳۰ آبان آغاز می‌شود و تا ششم آذرماه ادامه دارد، عنوان کرد: تلاش ما این است که یک برنامه منسجم استانی در هر روز از هفته بسیج اجرا شود که روز ۳۰ آبان‌ماه، برنامه‌های چهل گانه ستاد کنگره بزرگداشت شهدا آغاز خواهد شد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: در این راستا طرح تلاوت ۴ هزار ختم قرآن کریم و ۴ هزار چله زیارت عاشورا فردا در بیت امام جمعه یزد آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در قالب برنامه‌های ستاد کنگره شهدا، به ازای هر شهید استان یزد، ۴۰ برنامه شاخص اجرا می‌شود، افزود: پوستر این برنامه‌های معنوی در نخستین روز از هفته بسیج رونمایی خواهد شد.

پورشمسی از اجرای طرح اهدای ۴ هزار واحد خون و پلاسما به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه چهل گانه کنگره یاد کرد و گفت: این برنامه روز شنبه، اول آذرماه اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: جشنواره مجازی جهادگران علم و فناوری و رونمایی از سامانه مردمی حل مسئله با حضور گروه‌های علمی مستقر در پایگاه‌های حوزه مقاومت نیز برگزار می‌شود و این گروه‌ها، دستاوردهای خود را در حوزه علم و فناوری مطرح می‌کنند.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد عنوان کرد: رونمایی از تولیدات فرهنگی و هنری با محوریت کنگره ۴ هزار شهید استان یزد نیز برگزار می‌شود که در این راستا ۴ هزار محتوای فرهنگی برای بارگذاری در فضای مجازی متناسب با مبانی انقلاب اسلامی تولید شده و ۲۲۰ گروه در کل استان در این رویداد بزرگ مشارکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۰ گروه سرود در استان فعالیت می‌کنند، گفت: به منظور انسجام بخشی این گروه‌ها و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه سرود و جایگزینی آن با کنسرت‌ها، در هفته بسیج خانه سرود در حسینیه ثارالله راه اندازی می‌شود.

پورشمسی همچنین به تشریح سایر برنامه‌های هفته بسیج پرداخت و تاکید کرد: بسیج همچنین به صورت محله ور به مقابله با کرونا و رسیدگی به مردم و آسیب دیدگان کرونا خواهد پرداخت و ۸۲۰ مسجد به عنوان پایگاه‌های پیشگیری و مقابله با کرونا به ارائه خدماتی از جمله کمک به اصناف برای کنترل زمان باز شدن مغازه‌ها، تشکیل نقاهتگاه محلی، پایش محله‌ای به صورت خانه به خانه خواهند پرداخت.