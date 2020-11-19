به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان که صبح پنجشنبه در سالن جلسات باقرالعلوم استانداری قزوین برگزار شد، با بیان اینکه شهرستان‌های قزوین، البرز، آبیک، تاکستان و بویین زهرا در وضعیت قرمز و شهرستان آوج در وضعیت زرد قرار دارد، اظهار داشت: به جز مشاغل گروه یک و سطح یک مابقی مشاغل ظرف این دو هفته اجازه فعالیت در شهرستان‌های قرمز را نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه تعداد مشاغل گروه یک زیاد است، افزود: مشاغل گروه یک نزدیک به ۲۲ رده شغلی را شامل می‌شود به این ترتیب در این دو هفته نیازمندی‌های اولیه مردم تأمین شده و مشکلی برای رفع نیازهای آنها به وجود نمی‌آید.

حبیبی با بیان اینکه چون در شرایط فعلی دانش آموزان برای یادگیری دروس خود باید در شبکه شاد فعالیت داشته باشند، خاطرنشان کرد: به همین سبب فعالیت اصنافی که به نحوی با فضای مجازی و امورات رایانه‌ای و تعمیر تلفن همراه در ارتباط هستند، مجاز اعلام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تردد افراد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح در طی این دو هفته ممنوع بوده و متخلفین جریمه می‌شوند، گفت: عبور و مرور مردم در این ساعت خلاف قانون و مقررات است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین گفت: پلاک خودروهایی که در ساعات ممنوعه اقدام به عبور و مرور نمایند توسط دوربین‌ها شناسایی شده و رانندگان آنها جریمه خواهند شد.

ممنوعیت ورود و خروج پلاک‌های غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی

حبیبی عنوان کرد: ورود به شهرهای قرمز و نارنجی با پلاک‌های غیر بومی ممنوع است به همین سبب برای متخلفینی که طی این دو هفته به شهرهای نارنجی وارد شده یا از آن خارج شوند جریمه ۵۰۰ هزار تومانی و برای ورود و خروج افراد به شهرهای قرمز جریمه یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با بیان اینکه قزوین استانی صنعتی بوده و فعالیت‌های تولیدی و صنعتی متعددی دارد به همین سبب نیاز است تا مدیریت جامع‌تری در این خصوص صورت گیرد، گفت: فعالیت واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی محدود نشده به همین سبب آن تعداد از افرادی که باید تردد داشته باشند با هماهنگی فرمانداران و نیروی انتظامی می‌توانند اقدام به تردد نمایند.

وی افزود: فعالیت‌های آموزشی کماکان غیر حضوری برگزار خواهد شد و نباید هیچ کلاسی به صورت حضوری برپا شود.

حبیبی عنوان کرد: همچنین مقرر شده تا از ظرفیت مهمان‌خانه‌ها به عنوان مکان قرنطینه افراد مبتلا به کرونا استفاده شود و چنانچه نیاز به قرنطینه باشد بیماران در این اماکن حضور خواهند یافت.

وی با بیان اینکه واکسن کرونا نزدیک به ۹۴ درصد اثرگذاری داشته تصریح کرد: کشور ایران نیز اقدام به خرید واکسن کرونا کرده اما اینکه چه زمانی این واکسن به کشور وارد می‌شود مشخص نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با اشاره به اینکه امیدواریم تا پایان سال این واکسن به کشور وارد شود، عنوان کرد: همزمان با ورود به کشور ایران این دارو در اختیار مردم استان قزوین نیز قرار می‌گیرد.

مشاغل و دستگاه‌های خدمت‌رسان به فعالیت خود ادامه دهند

حبیبی خاطرنشان کرد: مشاغل و دستگاه‌های ضروری همچون نیروهای انتظامی، امنیتی، امدادی، هلال احمر، خدماتی، تأمین اجتماعی، استانداری و علوم پزشکی استثنا هستند و باید به صورت صد در صدی فعال باشند در حالی که بقیه دستگاه‌ها باید فعالیت کارکنان خود را محدود کنند.

وی با اشاره به اینکه تنها یک سوم کارکنان شهرستان‌هایی که وضعیت قرمز دارند می‌توانند در محل کار حضور یابند عنوان کرد: ادارت شهرستان‌ها با وضعیت نارنجی تنها باید حداکثر از ظرفیت ۵۰ درصد کارکنان خود به صورت حضوری بهره‌مند شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین ادامه داد: شهرستان‌هایی که در وضعیت زرد هستند نیز می‌توانند از ظرفیت دو سوم کارکنان خود استفاده کنند.

حبیبی عنوان کرد: نماز جمعه، مراسم مذهبی و آئینی و مساجد در این دو هفته تعطیل هستند و هیچ گونه فعالیتی مذهبی و آئینی نباید اجرا شود این در حالی است که افراد فعال در قرارگاه شهید سلیمانی امکان حضور در مساجد را دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین اظهار داشت: این محدودیت‌ها تنها به سبب ارتقای سلامت مردم تعیین شده و امید است تا در زمانی کوتاه شاهد کاهش میزان مرگ و میرها در استان باشیم.

وی با بیان اینکه در شهرستان‌های نارنجی تجمع بیش از ۲۰ نفر ممنوع اعلام شده افزود: همچنین در شهرستان‌های قرمز تجمع بیش از ۱۵ نفر و در شهرستان زرد تجمع بیش از ۳۰ نفر ممنوع است.

حبیبی گفت: باید برای شهرستان‌ها یک کمربندی ایجاد کنیم که در صورت اضطرار، افراد بتوانند بدون حضور در شهر از طریق کمربندی به مقصد برسند.

وی در پایان عنوان کرد: طرح محله محور شهید قاسم سلیمانی با هماهنگی فرمانداران قابل اجرا است و تأثیرات خود را در محلات خواهد گذاشت به همین سبب لازم است گروه‌های جهادی با محوریت سازمان تبلیغات ساماندهی شده فعالیت خود را آغاز کنند.