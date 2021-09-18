به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا که بعدازظهر شنبه در سالن جلسات مدیریت بحران استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: در موضوع واکسیناسیون همکاری ویژه فرمانداران در بسترسازی و فراهم کردن مقدمات این موضوع چشم‌گیر و قابل تقدیر است.

وی با اشاره به وضعیت شهرستان قزوین اذعان کرد: شهرستان بویین‌زهرا همچنان افزایش بیماران کرونایی دارد که باید در این مسئله دقت شود و مراقبت‌ها اعمال شود تا روند این شهرستان هم به سمت ارقام نزولی برگردد.

جانشین ستاد مقابله با کرونای استان قزوین خاطرنشان کرد: در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود که شهروندان مجبور به تزریق یک نوع از واکسن هستند، در حالی‌که این خبر صحت ندارد و انواع واکسن خارجی و داخلی در همه پایگاه‌ها موجود است و هیچ اجباری برای مصرف واکسنی خاص وجود ندارد.

حبیبی ادامه داد: از فردا یکشنبه رستوران‌ها و کافه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت امکان بازگشایی و پذیرش مشتری را دارند و در این برهه زمانی برای جلوگیری از شیوع مجدد لازم است کمیته اصناف با دقت از این اماکن بازدید داشته باشند.

وی در خصوص فعالیت فضاهای ورزشی و به‌خصوص فعالیت استخرها عنوان کرد: این اماکن با ضوابطی که دانشگاه علوم پزشکی قید می‌کند فعالیت خود را از ابتدای مهر ماه از سر خواهند گرفت و مسئولیت رسیدگی و نظارت بر عمل به ضوابط به عهده اداره ورزش و جوانان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با تقدیر از حمایت‌ها و همکاری‌های سپاه، خاطرنشان کرد: ۱۵ دستگاه اکسیژن‌ساز خانگی از طریق پیگیری‌ها و اقدامات طرح شهید سلیمانی در اختیار استان قرار گرفته که از فردا مورد استفاده قرار می‌گیرد.