همکاری ۴۰ خواننده ایرانی در یک تجربه جهانی/ «منو بشناس» آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرخلیلی ترانه‌سرا که مهمان برنامه «پنجشنبه جمعه» رادیو ایران بود، در گفتگو با منصور ضابطیان از تولید یک اثر موسیقایی بین‌المللی با عنوان «منو بشناس» خبر داد و گفت: بعد از کار « WE ARE THE WORD» مایکل جکسون که با ۴۵ خواننده کار کرد، برای اولین بار در ایران و دومین بار در دنیا، ۴۰ خواننده در ایران دور هم جمع شده‌اند و اثری با موضوع ایران و صلح با عنوان «منو بشناس» با آهنگسازی بهروز صفاریان کار کرده‌اند. شعر این کار را من نوشته‌ام.

او افزود: این کار تمام شده است و فکر می‌کنم در ماه آینده منتشر شود. کار با یک ویدئو بی‌نظیر همگام با استانداردهای بین‌المللی همراه است. یک اثر کاملاً بین‌المللی است که برای دومین بار در دنیا اتفاق افتاده است. امیدوارم اتفاق خوبی برای این اثر بیفتد.

امیرخلیلی گفت: پرواز همای، رضا صادقی، حامد همایون، حجت اشرف‌زاده، فرزاد فرزین، فریدون، خشایار اعتمادی، سینا شعبانخانی، روزبه نعمت‌الهی، گروه سون، کاوه آفاق، مسعود صادقلو، حمید هیراد و تعداد زیادی از خوانندگان دیگر در این اثر حضور دارند.

«پنجشنبه جمعه» با اجرای منصور ضابطیان و به تهیه‌کنندگی زهرا قائدی هر هفته پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲ همزمان با پخش صوتی از رادیو ایران به‌صورت تصویری نیز از سایت این شبکه رادیویی پخش می‌شود.