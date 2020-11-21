انتشار فراخوان جشنواره ملی عکس لباس اقوام

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح فراخوان جشنواره ملی عکس لباس اقوام به شرح زیر است:

پوشاک یا تن‌پوش، یک رسانه است؛ رسانه‌ای قدرتمند در انعکاس باورها، ارزش‌ها، نمادها و جغرافیا. اما در این میان، ایرانیان ید طولایی در توجه به ابعاد نمادین لباس داشته‌اند و فارغ از موارد استفاده، همواره تلاش کرده‌اند که از ظرفیت‌های بصری لباس به‌منظور نمایش هویت خود بهره جویند.

لباس ایرانیان در ادوار تاریخی گوناگون، نه‌تنها به‌مثابه یک کالای ضروری و کاربردی بلکه ابزاری برای ایجاد تمایز میان اقوام و نواحی مختلف سرزمینمان بوده است؛ حال‌آنکه منطق فرهنگ نوگرایی سبب شده بسیاری از انواع پوشش، دستخوش تغییر شده و کثرت موجود در عرصه لباس اقوام به وحدتی جهانی مبدل شود.

هدف از انتخاب این موضوع، ثبت، نمایش و معرفی فرهنگ پوشش بومی و محلی در اقوام اصیل ایرانی بوده تا نمایشی منحصربه‌فرد از تنوع رنگ و طرح، شیوه‌های تولید، انواع کاربری‌ها به‌تناسب آداب و سنن محلی، خصوصیات اقلیمی مرتبط با پوشش‌های محلی، جایگاه اجتماعی و… به نمایش گذاشته شود.

بر این اساس، "خانه نگرش آگاهانه ویرا" با مجوز "اداره کل هنرهای تجسمی" بر آن است تا نخستین جشنواره ملی عکس ویرا را با موضوع پوشاک سنتی اقوام ایرانی در رسته‌های کودکان، بانوان و آقایان برگزار کند.

اهداف جشنواره:

معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری

تعمق در جاذبه‌های فرهنگی

معرفی هنرمندان فعال در حوزه عکاسی مرتبط با گردشگری

تشویق و ایجاد فرصت‌های آموزشی به‌منظور افزایش کمی و کیفی آثار عکاسی در حوزه گردشگری

راه‌اندازی آرشیو قابل دسترس برای علاقه‌مندان گردشگری و عکاسان حوزه گردشگری

کمک به اقتصاد عکاسی حوزه گردشگری

شرایط حضور در جشنواره:

کلیه عکاسان آماتور و حرفه‌ای ایرانی و غیر ایرانی می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

مسئولیت مالکیت حقوقی عکس‌های ارسالی بر عهده شرکت‌کنندگان است.

شرکت‌کنندگان برای ارائه نهایی باید فایل اصلی عکس را در اختیار داشته باشند.

رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، خصوصاً رعایت حریم خصوصی در تهیه و ارائه عکس‌ها و…، پیش‌فرض تعهدات شرکت‌کنندگان محسوب می‌شود.

جشنواره از پذیرش آثاری که از مهمانان جشنواره‌ها و گردشگرانی که به‌عنوان عکس یادگاری لباس محلی به تن کرده‌اند و… معذور است.

عکس‌های چیدمان، استیج (صحنه‌آرایی شده) و آتلیه‌ای و…، مشروط به داشتن ایده‌های خلاقانه قابل‌پذیرش خواهد بود.

نحوه و جزئیات ارسال اثر به جشنواره:

عرض عکس‌های نهایی نباید کمتر از سه هزار پیکسل باشد.

ویرایش عکس‌ها در حد اصلاحات اولیه رنگ و نور و… تا جایی که به باورپذیری و سندیت عکس لطمه‌ای وارد ننماید، قابل‌پذیرش است.

هر عکاس می‌تواند تا حداکثر چهار قطعه عکس را به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.

عکس‌های ارسالی باید بدون پاسپارتو، واترمارک و یا هر نوع علامت مشخصه باشند.

درج زمان و مکان عکاسی و همچنین توضیحات تکمیلی الزامی است.

عکس‌های ارسالی نباید در هیچ جشنواره دیگری، عنوان و یا جایزه‌ای کسب کرده باشند.

کلیه عکس‌ها باید در داخل مرز جغرافیای ایران تهیه‌شده باشند.

شرایط اختصاصی شرکت در جشنواره:

رعایت قوانین و ضوابط فعالیت، تولید و نمایش آثار هنری

ثبت‌نام در سایت جشنواره

ارسال عکس‌ها با مشخصات اعلامی

شرکت در جشنواره محدودیت سنی ندارد.

شرکت در این جشنواره در هیچ مرحله‌ای از تعهدات مندرج در فراخوان، هزینه‌ای برای شرکت‌کنندگان ندارد.

هزینه‌های مرتبط با برگزاری نمایشگاه (به‌غیراز هزینه‌های چاپ و قاب) بر عهده برگزارکننده است.

برپایی نمایشگاه منوط به اخذ مجوزهای رسمی برپایی نمایشگاه در شرایط کرونا است.

ویژگی آثار:

عکس‌ها باید در فرمت JPG به نشانی سایت خانه گردشگری ویرا virathouse.com ارسال شوند.

هر هنرمند می‌تواند، حداکثر ۴ قطعه عکس برای شرکت در مسابقه ارسال کند.

در مرحله نخست ارسال آثار، ضلع بزرگ‌تر عکس‌ها نباید بیش از ۲۵۰۰ پیکسل و یا کوچک‌تر از ۲۰۰۰ پیکسل باشد.

حجم هر عکس نباید بزرگ‌تر از دو مگابایت باشد.

درج زمان و مکان عکاسی و توضیحات تکمیلی الزامی است.

برگزارکننده حق استفاده از عکس‌های پذیرفته‌شده برای چاپ در کتاب، بورشور، نمایشگاه، بولتن، سایت و فضاهای مجازی و… با ذکر نام صاحب اثر را دارد.

در صورت بهره‌برداری‌های مالی از عکس‌ها، حق‌التصویر صاحبان اثر پرداخت خواهد شد.

برگزارکننده مجاز است در صورت رفع و یا ابهام در احراز هرکدام از شرایط موجود در فراخوان، از ورود شرکت‌کننده به جشنواره خودداری کند.

تصمیم‌گیری در موارد پیش‌بینی‌نشده در فراخوان بر عهده مدیر جشنواره خواهد بود.

برگزارکننده به‌منظور اثبات مالکیت اثر، مجاز به استعلامات و یا بررسی‌های فنی مرسوم خواهد بود.

دبیرخانه مسابقه مجاز است از آثار منتخب در امور نمایشگاهی و تبلیغاتی خود استفاده کند.

ثبت‌نام در جشنواره به معنای پذیرفتن کلیه شرایط شرکت در جشنواره است.

متولیان برگزاری جشنواره:

مدیر جشنواره: مدیحه جمالی

دبیر هنری جشنواره: مژگان منصوری

شورای سیاست‌گذاری: ریحانه جمالی، مژگان منصوری، سعید فلاح فر، مدیحه جمالی

هیئت‌داوران: پروانه امیریان (کارشناس پوشاک اقوام ایرانی)، افشین بختیار، حسن غفاری، سعید فلاح فر، مهدی مهدوی

جوایز:

به نفرات اول تا پنجم تندیس مسابقه، لوح افتخار، کتاب جشنواره و جایزه‌ای معادل ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعطا خواهد شد.

تقویم برگزاری جشنواره:

اعلان فراخوان و ثبت‌نام: یکم تا ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

اعلام پذیرفته‌شدگان اولیه: ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۹

اختتامیه و اعلام نتایج: ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۹

نمایشگاه: منوط به دریافت مجوز برپایی نمایشگاه در شرایط کرونا

انتشار کتاب نمایشگاه: هم‌زمان با برگزاری آئین اختتامیه

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر مراجعه به سایت جشنواره به نشانیvirathouse.com ، با شماره ۰۹۳۳۷۰۰۷۹۱۴ تماس بگیرند.