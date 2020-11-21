به گزارش مهر، حسین فاضلی‌هریکندی صبح شنبه در دیدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز البرز و مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی استان پیگیری امورات مربوط به زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را یکی از مهمترین برنامه‌های دستگاه قضائی استان برشمرد و اظهار کرد: با توجه همین نگاه، در ماه‌های اول پس از انتصاب، جلسه شورای مدیران دادگستری استان با دستور جلسه بررسی مسائل و مشکلات زندان‌های استان در ندامتگاه فردیس برگزار و منجر به اخذ تصمیمات مهمی به منظور تسریع در حل مشکلات قضائی زندانیان و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها در زمینه کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی شد.

وی به انعکاس بخش زیادی از مشکلات ندامتگاه‌های استان البرز به رئیس قوه قضائیه در قالب گزارش ۱۰۰ روزه اشاره و بیان کرد: آیت‌الله رئیسی با توجه به شرایط زندان‌های استان در سفر استانی دی ماه سال قبل از ندامتگاه مرکزی کرج بازدید چند ساعته داشت و با مددجویان و زندانیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری یکی از سیاست‌های کلان دستگاه قضائی و مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است، تصریح کرد: در اوایل آبان ماه دستورالعملی با محوریت پایش زندانیان بر اساس شاخص‌های هفتگانه توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد که پیگیری جدی تمامی مفاد این بخشنامه بر اساس کاربرگ‌های هفتگانه در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.

بررسی وضعیت زندانیان در قالب محورهای هفتگانه

وی اظهار کرد: به همین منظور وضعیت تمامی زندانیان استان البرز در محورهای هفتگانه شامل متهمین بازداشتی که پرونده اتهامی آن‌ها در حال رسیدگی بوده و منجر به رأی نشده؛ زندانیان عاجز از پرداخت مهریه یا محکومیت مالی و استرداد اموال، زندانیانی که میزان اموالی که باید به شاکی خصوصی مسترد نمایند، مشخص نشده و یا مبهم باشد، زندانیان محکوم به قصاص نفس یا قصاص عضو که چهار سال یا بیشتر زندان هستند و احکام مربوطه اجرانشده، زندانیان دارای بیماری جسمی یا روانی؛ زندانیانی که درخواست آنها جهت تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط یا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی رد شده و یا هنوز رسیدگی نشده و زندانیان دارای حسن رفتار و فاقد شاکی خصوصی و مدعی توبه و ندامت در حال بررسی است.

صدور ابلاغ ویژه برای ۲۰ قاضی

فاضلی‌هریکندی بیان کرد: این دستورالعمل از زمان ابلاغ با جدیت پیگیری شده است که در نتیجه تاکنون بر اساس زمانبندی اعلام شده، پس از تکمیل و ارسال کاربرگ‌های هفتگانه از سوی زندان‌های استان، نتایج به شعب مربوطه با نظارت رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌ها ارجاع شده و پس از بررسی در موعد یک ماهه در شهرستان‌ها و ۴۵ روزه در مرکز استان، به رئیس کل دادگستری استان منعکس خواهد شد.

وی گفت: در راستای اجرای این دستورالعمل و تسریع در اجرای پایش در تمامی حوزه‌های قضائی برای ۲۰ نفر از قضات استان به عنوان قاضی ویژه رسیدگی‌کننده ابلاغ صادر شده است.

بررسی پرونده ۶ هزار زندانی

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: بر اساس فازبندی اجرای این طرح در استان از سوی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری استان، علاوه بر تشریح روندها برای رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌ها در ۱۲ بند با معاونت آمار و فناوری اطلاعات استان در راستای بسترسازی برای اجرای پایش هوشمند، شورای حل اختلاف به منظور استفاده از ظرفیت‌های این نهاد در ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های زندانی‌دار، پزشکی قانونی به منظور همکاری با واحدهای قضائی و اداره‌کل زندان‌های استان، برای اقدام در زمینه بیماران جسمی و روانی، کانون کارشناسان رسمی به منظور انجام اقدامات مدنظر واحدهای قضائی در زمینه تعیین یا رفع ابهام در خصوص استرداد مال ناشی از جرم از حیث نوع، میزان، مثل و یا قیمت مالی که باید مسترد شود و دبیر شورای تحول قضائی استان به منظور ارسال اطلاعات لازم برای تکمیل فرم‌های هفتگانه، مکاتبه و هماهنگی لازم انجام شده است.

وی با ابراز امیدواری به پایان پایش تمامی زندانیان استان البرز پیش از موعد مقرر، بیان کرد: در موعد ۲۰ روزه پس از ابلاغ دستورالعمل قوه قضائیه با بیش از ۶ هزار زندانی توسط پنج گروه بازرسی و با مشارکت بیش از ۸۰ نفر از قضات دیدارهای حضوری انجام شده است.

فاضلی‌هریکندی خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۴ هزار درخواست زندانیان پس از ساماندهی و طبقه‌بندی به شعب مربوطه به منظور بررسی و اقدامات لازم ارسال شده است.

وی از پایش‌های دوره‌ای در تمامی ندامتگاه‌های استان خبر داد و متذکر شد: قطعاً پس از انجام این پایش‌ها و صدور دستورات قضائی که برخی از آثار آن قابل مشاهده است شاهد کاهش میزان محکومان حبس در استان خواهیم بود.