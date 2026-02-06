به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم و پایانی این رقابت ها امروز جمعه ۱۷ بهمن ماه با برگزاری رقابت های اوزان زوج به اتمام رسید و در نهایت تیم زرماکرون با ۵۸۶ امتیاز بالاتر از همه تیم قرار گرفت و جام قهرمانی را بالای سر برد.

این دوره از مسابقات با حضور ۱۸ تیم و ۱۰۰ بازیکن آزاد به مدت چهار هفته به روش گرندپری برگزار شد که در پایان بعد از «زر ماکارون»، هلدینگ بناساز فرمانیه با ۵۱۰ امتیاز در خانه دوم جدول قرار گرفت و عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. آکادمی تکواندو خیری نیز با ۳۶۴ امتیاز روی سکوی سوم ایستاد. مجموعه ورزشی بابک خراشه هم با ۳۱۳ خانه چهارم جدول را به خود اختصاص داد و جام اخلاق را تصاحب کرد.

در پایان این دوره از مسابقات فاطمه فردی از «زرماکارون» به عنوان بهترین مربی انتخاب و معرفی شدند. الهام نوایی از «زر ماکارون» عنوان فنی ترین تکواندوکار این رقابت ها به خود اختصاص داد. نغمه سلجوقی از کرمان، سوها مویدی از هرمزگان به عنوان بهترین داور و الهام حسینی از دختران کردستان به عنوان بهترین سرپرست انتخاب و معرفی شدند.

نتایج اوزان مختلف در هفته پایانی:

در رقابت های وزن ۴۶- کیلوگرم ترنم احمدی نژاد از تیم «زر ماکرون» طلا گرفت. وی که هفته سوم صاحب مدال برنز شده بود، این هفته با رسیدن به دیدار نهایی «شپول احمدی» از آکادمی خیری را شکست داد و طلا گرفت. احمدی صاحب مدال نقره شد و مدال برنز مشترک هم به ستایش نظری از ایران جوان اصفهان و نازنین عظیمی از مجموعه ورزشی «بابک خراشه» تعلق گرفت.

کیمیا روتیوند از مجموعه ورزشی بابک خراشه که هفته سوم درنقره گرفته بود این هفته مدال طلای وزن ۴۹- کیلوگرم را به خود اختصاص داد. وی در مبارزه پایانی بیتا ایمانی از «زر ماکرون» را شکست داد. ایمانی صاحب مدال نقره شد و فائزه حاجیوند (بازیکن آزاد) و ستاره غلامیان از ایران جوان اصفهان صاحب مدال برنز مشترک کسب کردند.

مریم زارع از هلدینگ بنا ساز فرمانیه در وزن ۵۳- کیلوگرم پس از برتری مقابل همه رقبا برای راهی دیدار نهایی شد و در فینال هم یگانه سادات موسوی فر از پایگاه قهرمانی را شکست داد روی سکوی نخست ایستاد. موسوی فر نقره گرفت. فاطمه تحویلی از ستارگان و مهدیس شکوری از تیم آکادمی خیری هم برنز گرفتند.

فریماه محمدی از هیات تکواندو ایلام با پیروزی برابر همه رقبا به دیدار نهایی وزن ۵۷- کیلوگرم راه یافت و در مبارزه پایانی هم اسما حسین زاده از پایگاه قهرمانی را شکست داد و طلا گرفت. حسین زاده به نشان نقره دست یافت و زهرا رضایی و ساحل جمالی از آکادمی خیری هم در این وزن مدال برنز گرفتند.

فاطمه عظیمی از هلدینگ بناساز فرمانیه به دیدار نهایی وزن ۶۲- کیلوگرم راه پیدا کرد و با پیروزی برابر نیلوفر تنکابنی از «زر ماکرون» را شکست داد و طلای هفته گذشته خود را تکرار کرد. مدال نقره به تنکابنی رسید و فاطمه زهرا عزیزی از «زر ماکرون» به همراه الهه شفیعی از یران جوان اصفهان هم به صورت مشترک روی سکوی سوم ایستاده و برنز گرفتند.

دیدار نهایی وزن ۶۷- کیلوگرم را الهه سیفی از بابک خراشه و مطهره فتحی از هلدینگ بناساز فرمانیه برگزار کردند که در پایان این سیفی بود که با پیروزی در این مبارزه صاحب مدال طلا شد. فتحی نقره گرفت. محیا زنگنه از آکادمی خیری و نازنین تنکابنی از «زر ماکارون» به صورت مشترگ برنز گرفتند.

الهام نوایی از «زرماکارون» برای چهارمین هفته متوالی راهی دیدار نهایی وزن ۷۳- کیلوگرم شد و این هفته مائده رنگرززاده از پایگاه قهرمانی را شکست داد و طلای چهارم خود را کسب کرد. رنگرزاده نقره گرفت و مدال برنز هم زهرا ابیانی از آکادمی تکواندو خیری و زهرا بزرگی (بازیکن آزاد) هم به نشان برنز دست یافتند.

تینا کفشگر از زرماکرون در مبارزه پایانی وزن ۷۳+ کیلوگرم برابر زهرا آقانیا از هلدینگ بنا ساز فرمانیه صاحب برتری شد و مدال طلا را از آن خود کرد. آقانیا به نشان نقره دست یافت و مدال برنز هم به الناز خداپرست از ایران جوان اصفهان و یاسمن بداقی از مجموعه ورزشی بابک خراشه تعلق گرفت.