تل آویو: الزیتون و خان یونس را تا دقایقی دیگر هدف قرار می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی تهدید کرد که تا دقایقی دیگر مناطقی در غزه را هدف حملات ددمنشانه قرار خواهد داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: اندکی بعد محله الزیتون در شهر غزه را هدف قرار می دهیم و ساکنان، منطقه را خالی کنند.

ارتش اسرائیل همچنین ادعا کرد: یک ساختمان را در خان یونس در جنوب غزه به علت زیرساختهای تروریستی هدف قرار خواهیم داد.

گفتنی است که این تهدید ارتش رژیم صهیونیستی در حالی است که این رژیم تمایلی برای ورود به مرحله دوم توافق آتش بس ندارد و اخیرا بر شدت حملات خود به غزه افزوده است.