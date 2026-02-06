  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

تل آویو: الزیتون و خان یونس را تا دقایقی دیگر هدف قرار می دهیم

تل آویو: الزیتون و خان یونس را تا دقایقی دیگر هدف قرار می دهیم

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که تا دقایقی دیگر مناطقی از غزه را هدف حملات هوایی قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی تهدید کرد که تا دقایقی دیگر مناطقی در غزه را هدف حملات ددمنشانه قرار خواهد داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: اندکی بعد محله الزیتون در شهر غزه را هدف قرار می دهیم و ساکنان، منطقه را خالی کنند.

ارتش اسرائیل همچنین ادعا کرد: یک ساختمان را در خان یونس در جنوب غزه به علت زیرساختهای تروریستی هدف قرار خواهیم داد.

گفتنی است که این تهدید ارتش رژیم صهیونیستی در حالی است که این رژیم تمایلی برای ورود به مرحله دوم توافق آتش بس ندارد و اخیرا بر شدت حملات خود به غزه افزوده است.

کد مطلب 6741090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها