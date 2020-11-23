به گزارش خبرنگار مهر، عملیات بازار باز و حراج اوراق دولتی چند ماهی است که پایش به ادبیات تأمین مالی و مدیریت نرخ سود باز شده و شرایطی را فراهم کرده تا دولت بتواند از محل آن، تأمین مالی لازم را صورت دهد.

نگاهی به آمار منتشر شده از سوی دولت درباره حجم معاملات در عملیات بازار باز نشان می‌دهد که دولت از ابتدای خرداد تا ۲۰ آبان ماه امسال توانسته فضای مناسبی را برای تأمین مالی از طریق فروش اوراق تجربه کند که بر این اساس، در مجموع طی ۲۴ مرحله حراج اوراق دولتی در عملیات بازار باز، ۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای دولت تأمین شده است.

نکته حائز اهمیت آن است که فروش اوراق در آبان ماه که اتفاقاً بیشترین فراز و نشیب‌های بورسی هم تجربه شده و به نوعی تأمین مالی را با وقفه همراه کرده است، نسبت به مهرماه رشد ۴.۵ برابری داشته است.

بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت در خردادماه ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، تیرماه ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، در مردادماه ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان، در شهریورماه ۱۰ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان، در مهرماه ۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان و در آبان ماه ۶ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق فروش اوراق دولتی، منابع مالی جذب کرده است.

بر این اساس، دولت در مهرماه کمترین میزان تأمین مالی ماهانه از محل فروش اوراق بدهی را در مهرماه با فروش ۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان و بیشترین تأمین مالی ماهانه را در تیرماه با فروش ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی انجام داده است.