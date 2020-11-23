سامانه سهند به معنای به خطر افتادن امنیت شغلی رانندگان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پاسخ به سوالات و دغدغه‌های مطروح در خصوص تجهیز خودروها به سامانه هوشمند مدیریت ناوگان، (سهند) اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: پیاده‌سازی این سامانه پس از اجرای آزمایشی و برگزاری جلسات هماهنگی متعدد بین سازمانهای بازنشستگی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، اداره کل پشتیانی و شرکت خودرو سرویس در راستای افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه تردد کارکنان، توزیع عادلانه سرویس خدمات خودرویی و ارتقاء سطح فعالیت رانندگان با مشارکت و همراهی کامل نهادهای ذیربط اجرا خواهد شد؛ که در این فرآیند توجه به معیشت، امنیت شغلی و دغدغه‌های همکاران راننده از محورهای اصلی طرح است.

این اطلاعیه با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی همکاران راننده طرف قرارداد شرکت خودرو سرویس و مامور به شهرداری تهران درباره امنیت شغلی‌شان، می‌افزاید: سامانه سهند ابزاری است برای گذر از مدیریت ناوگان از مدل سنتی به سیستمی هوشمند، این رویکرد نه تنها به منزله به خطر افتادن امنیت شغلی همکاران راننده نخواهد بود بلکه در نهایت سهولت فعالیت، توزیع عادلانه سرویس‌ها و ارتقاء سطح فعالیت رانندگان و تکریم ایشان را به دنبال خواهد داشت. در رویکرد جدید، کارکرد و بیمه همکاران، همچون سنوات گذشته لحاظ می‌شود و شایعات و گمانه‌زنی‌های مطرح شده در این خصوص، صحت ندارد.

در بیانیه روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در خصوص اهداف راه‌اندازی سامانه سهند تصریح شده است: هوشمندسازی مدیریت ناوگان خودروهای شهرداری تهران طرحی جامع برای بهره‌گیری از سیستم‌های نوین و هوشمند است که نهایتاً به ارتقاء سطح خدمات خودرویی، گزارش‌گیری‌های دقیق از نوع و تعداد ماموریت‌ها و تردد کارکنان شهرداری، جلوگیری از سفرهای غیرضرور و قاعده‌مندسازی آن، جلوگیری از تراکم سفر در ساعات پر ترافیک کار، توزیع عادلانه سفرها و همچنین ارتقاء کیفیت فعالیت و عملکرد همکاران پرتلاش راننده در شهرداری تهران می‌انجامد.

در پایان این بیانیه تصریح شده است: دغدغه همکاران راننده شهرداری همواره مورد نظر مدیریت ارشد شهرداری تهران بوده است و شروع به کار این سامانه تاثیری در پرداخت حق الزحمه و تعدیل رانندگان ندارد کمااینکه امسال شاهد افزایش ۳۰ درصدی نرخ خدمات خودرویی و مال‌الاجاره همکاران پرتلاش راننده از سوی معاونت مالی و اقتصاد شهری بوده ایم تا از این طریق بخشی از فشار تورم و مشکلات ناشی از آن برای همکاران‌مان جبران شود.