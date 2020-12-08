به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه) شاهد عرضه کالاهای حلال ۴۰۰، حلال ۴۰۶، حلال ۴۱۰، حلال ۵۰۲ و حلال ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان، سی‌اس‌او پالایش نفت شازند، گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، متانول پتروشیمی فن‌آوران میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه، نفتای سبک پالایش نفت آبادان و نیتروژن مایع پتروشیمی مبین است.

اکستراکت سبک و اکستراکت سنگین شرکت نفت ایرانول، برش ۴ کربنه (رافینیت) پتروشیمی تبریز، بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۸۷ (محموله دریایی)، سبد پایه ۹۹۱۳ و گازوئیل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا و گاز مایع پالایش نفت لاوان نیز امروز در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.

روز دوشنبه (۱۷ آذرماه) کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، برش سنگین، نیتروژن مایع و پنتان پتروشیمی تبریز، برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز و نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز بیش از ۷.۸۱۹ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۴۹۷ میلیارد و ۹۸۱ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.