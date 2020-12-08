به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این باتری با توجه به ضخامت کم و انعطاف بالا می‌تواند کاربردهای زیادی در صنایع و حرفه‌های مختلف داشته باشد.

باتری یادشده که در دانشگاه کالیفرنیا تولید شده دارای ترکیب اکسید نقره روی است که از مدت‌ها قبل به علت امنیت بالا و امکان ذخیره انرژی بیشتر جایگزینی مناسب برای باتری‌های لیتیومی دانسته می‌شد، اما عمر محدود و بی ثباتی نسبی ترکیبات شیمیایی موجب شده بود تا تولید باتری به این شیوه در دستور کار قرار نگیرد.

برای حل این مشکل کاتد جدیدی با ترکیب مس و نقره با همکاری شرکت زدپاور تولید شد. این کاتد دارای روکشی از اکسید سرب است که پایداری و هدایت الکتروشیمیایی باتری را بهتر می‌کند. آزمایش‌هایی که بر روی این باتری صورت گرفته نشان می‌دهد پایداری آن در مقایسه با باتری‌های لیتیومی در حد مطلوبی است.

باتری یادشده با همین ترکیب به صورت لایه لایه قابل چاپ سه بعدی است. یک لایه پلیمر باثبات هم باعث می‌شود نقطه ذوب باتری چاپی مذکور به ۲۰۰ درجه سانتیگراد افزایش یابد که به ازای هر یک سانتیمتر مربع ۵۰ میلی آمپر ظرفیت دارد و برق به دست آمده از آن ۵ تا ۱۰ برابر باتری‌های لیتیومی با همین ابعاد است.

نمونه اولیه این باتری تا ۸۰ بار شارژ مجدد شده، بدون آنکه از ظرفیت شارژ آن کاسته شود. محققان در تلاش هستند بر میزان این ظرفیت بیفزایند.