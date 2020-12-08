شهرداری تهران ملزم به تهیه طرح‌ تفصیلی ویژه برای منطقه ۱۲ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر تهران، طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۱۲ شهرداری تهران» با قید یک فوریت از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری با امضاء ۱۴ عضو شورا، مورد بررسی قرار گرفت.

محمد سالاری در خصوص دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران به صورت یکپارچه برای کل مناطق شهر تهران تدوین و تصویب شده است و این یکی از چالش ها و مشکلات اساسی طرح تفصیلی شهر تهران است.

وی با بیان اینکه محدوده ها، مناطق و محلاتی در شهر تهران وجود دارند که مقتضیات، وضعیت کالبدی و ظرفیت ها و تهدیدات آن ها با سایر محلات و مناطق متفاوت است، اظهار داشت: به عنوان مثال منطقه ۱۲ به عنوان قلب تاریخی شهر تهران که بخش عمده بافت تاریخی و میراثی شهر در این محدوده قرارگرفته است نیز در طرح تفصیلی شهر تهران ملزم به اجرای ضوابط پارکینگ مانند سایر مناطق شده، این در حالیست که از طرفی ملزم به تسریع در احیاء، نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده شده، در حالیکه به دلیل ملزم شدن به احیا و مرمت بناهای تاریخی، امکان بازگشایی معابر و امکان تامین پارکینگ در این منطقه وجود ندارد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: مجموعه این چالش ها و مشکلات، همچنین مساله بازار تهران به وسعت ۱۱۲ هکتار با چالش های خاص خود و مجموعه سکونتگاه های اطراف بازار تهران که تبدیل به انبار شده و شهرداری تهران باید نسبت به جابجایی آن ها اقدام کند و طرح تفصیلی راهکاری برای این جابجایی پیش بینی نکرده است موجب شد ما در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا مبتنی بر ناکارآمدی طرح تفصیلی یکپارچه فعلی برای حل مشکلات منطقه ۱۲ و کم توجهی به ملاحظات تاریخی در تدوین سیاست ها و ضوابط طرح تفصیلی، ناهمخوانی فرم توده گذاری و سطح اشغال ساختمان ها با ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه، کاهش جمعیت در این منطقه به واسطه کاهش ارتقاء ارزش سکونت و بروز پدیده شب مردگی، سطح قابل توجه بافت فرسوده در منطقه ۱۲و ناکارآمدی سیاست‌های مشوق نوسازی و احیای بافت، لزوم تهیه طرح ها و برنامه های موضعی و موضوعی متناسب با نقش مرکز تاریخی، لزوم حفاظت، مرمت، بهسازی و تجهیز میراث فرهنگی سطح منطقه و لزوم ساماندهی و احیای محورهای ویژه به منظور تقویت کریدورهای دید و منظر و … نسبت به ارائه طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۱۲ شهرداری تهران» با قید یک فوریت اقدام کنیم.

در نهایت این طرح با رای ۱۵ نفر از اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.