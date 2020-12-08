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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۷:۴۰

دریادار سیاری:

جوانان دانشمند راه شهید فخری زاده را ادامه می‌دهند

جوانان دانشمند راه شهید فخری زاده را ادامه می‌دهند

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: صدها جوان دانشمند کشور، راه شهید فخری‌زاده را با قدرت ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش امروز درحاشیه مراسم بزرگذاشت شهادت شهید محسن فخری زاده که در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران برگزار شد، گفت: صدها جوان دانشمند کشور، راه شهید فخری زاده را با قدرت ادامه می‌دهند.

وی افزود: راه این شهید را همانند بقیه شهدا ادامه خواهیم داد و به برکت خون این شهید مسیر نورانی وی تداوم می‌یابد.

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه آنچه دشمن در این ترور و اقدامات مشابه آن هدف قرار داده، این است که ایران به توانمندی‌ها و قله علم و دانش دست پیدا نکند، اما کور خوانده است و دشمن هرگز به این خواسته خود نخواهد رسید، تاکید کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، هر چه داریم به برکت خون شهداست.

دریادر سیاری با اشاره به اینکه به برکت خون این شهید، این مسیر روان‌تر و با قوت‌تر ادامه می‌یابد و دستیابی ایران به قله‌های بلند نزدیکتر می‌شود، گفت: دشمن نمی‌تواند جلوی رشد انقلاب ما را بگیرد و این را در ۴۲ سال گذشته همواره ثابت کرده ایم.

کد مطلب 5091149

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