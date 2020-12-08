به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش امروز درحاشیه مراسم بزرگذاشت شهادت شهید محسن فخری زاده که در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران برگزار شد، گفت: صدها جوان دانشمند کشور، راه شهید فخری زاده را با قدرت ادامه می‌دهند.

وی افزود: راه این شهید را همانند بقیه شهدا ادامه خواهیم داد و به برکت خون این شهید مسیر نورانی وی تداوم می‌یابد.

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه آنچه دشمن در این ترور و اقدامات مشابه آن هدف قرار داده، این است که ایران به توانمندی‌ها و قله علم و دانش دست پیدا نکند، اما کور خوانده است و دشمن هرگز به این خواسته خود نخواهد رسید، تاکید کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، هر چه داریم به برکت خون شهداست.

دریادر سیاری با اشاره به اینکه به برکت خون این شهید، این مسیر روان‌تر و با قوت‌تر ادامه می‌یابد و دستیابی ایران به قله‌های بلند نزدیکتر می‌شود، گفت: دشمن نمی‌تواند جلوی رشد انقلاب ما را بگیرد و این را در ۴۲ سال گذشته همواره ثابت کرده ایم.