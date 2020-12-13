«شیطان و دوشیزه پریم» منتظر بهبود شرایط است/ بدعادت شدن مخاطب

حسن باستانی نویسنده و کارگردان تئاتر درباره فعالیت هایش در شرایط امروز تئاتر به خبرنگار مهر گفت: درست است که به دلیل بحران کرونا همه فعالیت‌های تئاتری تعطیل شده اند اما فکر را که نمی‌توان تعطیل کرد. به تازگی اقتباسی از رمان «شیطان و دوشیزه پریم» پائولو کوئیلو داشته‌ام و قبل از محدودیت‌های جدید کرونایی برای اجرا آن را به تئاترشهر ارائه دادم اما متاسفانه با شرایط پیش آمده و عقب افتادن نوبت اجرای گروه‌ها به نظر می‌رسد هیچ قطعیتی برای اجرا وجود ندارد.

وی ادامه داد: چون هنوز نوبت اجرا و سالن اجرای نمایش مشخص نیست نمی‌توان برنامه‌ریزی برای انتخاب عوامل و شروع تمرین‌ها انجام داد. مساله این است که همه فعالیت‌های تئاتری تحت‌الشعاع بحران کرونا قرار گرفته است و با این اوصاف تمرین کردن و در کنار هم قرار گرفتن عوامل هم خطرناک خواهد بود. فعلاً در انتظار بهبود شرایط هستم و کاری جز نوشتن انجام نمی‌دهم.

وی درباره اجرای تئاتر آنلاین در شرایط تعطیلی تئاتر صحنه‌ای بیان کرد: چه تئاتر تعطیل باشد و چه نباشد دولت وظیفه دارد از هنرمندان حمایت کند و بیش از ۹ ماه هم است که عملاً تئاتر تعطیل است. با اجرای چند نمایش آنلاین یا حتی تولید تله‌تئاتر نمی‌توان گفت چراغ تئاتر روشن است و اصلاً مگر چند هنرمند امکان تولید و ضبط چنین آثاری را دارند. من شخصاً اعتقادی به تئاتر آنلاین ندارم چون ماهیت وجودی تئاتر به زنده بودن و هم نفس بودن با تماشاگر است. برای مخاطبان مدیوم تصویر هم دیدن آثار تلویزیونی و سینمایی که خیلی جذاب تر از دیدن تئاتر آنلاین است.

کارگردان «زنان بیشه‌گل» تصریح کرد: حضور در فضای تئاتر و هم نفس بودن با تماشاگران دیگر و بازیگران و همچنین پذیرفتن و باور اتمسفری غیرواقعی به جای فضایی واقعی در تئاتر است که برای مخاطب تئاتر لذت بخش است اما در صفحه مانیتور و گوشی ارتباطی شکل نمی‌گیرد و حسی که پشت اجرای زنده وجود دارد هرگز با این شیوه جواب نمی‌دهد. معتقدم با این راه کارها نه تنها تئاتر ماندگار نخواهد شد بلکه کم‌کم ارزش دراماتیکش را هم نزد مخاطبان غیرحرفه‌ای از دست می‌دهد و برایشان تئاتر دیدن عادی می‌شود از این رو ترجیح می‌دهند به جای حضور در سالن نمایش پای تلویزیون بنشینند و تئاتر ببینند در حالی که تئاتر دیدن مناسک خاص خودش را دارد.

باستانی در پایان درباره دیگر فعالیت هایش توضیح داد: به‌عنوان بازنویس فیلمنامه در حال کار روی سریالی برای پخش از شبکه نمایش خانگی هستم اما به دلیل مشخص نبودن وضعیت کرونا زمان تولید سریال هم که فعلاً نام موقت «فرزام» را برای آن برگزیدیم، مشخص نیست.