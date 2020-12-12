حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از تعلل رئیس جمهور در ابلاغ دو قانون مهم و راهبردی «لغو تحریم‌ها» و «تامین کالاهای اساسی»، گفت: بهتر است آقای روحانی به قانون گریزی خاتمه داده چرا که مجلس شورای اسلامی در این زمینه با کسی شوخی ندارد.

وی بیان کرد: مصوبه مجلس درباره تامین کالاهای اساسی، مرهمی هر چند اندک بر زخم‌های اقتصادی است که دولت روحانی بر اقشار آسیب پذیر وارد کرده و مصوبه هسته‌ای هم اتمام حجت مجلس با دولت‌های اروپایی است که نمی‌توانند نقش حمایت از برجام را بازی کرده و از آن طرف برای لغو تحریم اقدامی نکنند و تازه طلبکار هم باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خارجه آلمان، گفت: آنان وقاحت را به حدی رسانده‌اند که از ایران می‌خواهند علیرغم تحریم صد درصدی همچنان برجام را اجرا و به جاسوسان هسته‌ای که در لباس بازرسان آژانس درآمده‌اند، اجازه حضور دهند!

موسوی لارگانی اظهار داشت: قانون لغو تحریم کاملاً روشن و محکم است و دولت و در رأس آن رئیس جمهور ملزم به اجرای آن هستند.

وی تصریح کرد: عدم اجرای قانون یاد شده جرم تلقی شده و ممکن است حبس تا ۲۵ سال را برای قانون شکنان دنبال داشته باشد که در سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه هم به آن اشاره شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، قانون اعطای یارانه برای تامین کالاهای اساسی و قانون لغو تحریم‌ها را دو بال لازم برای در هم شکستن تحریم داخلی و خارجی ارزیابی کرد و گفت: کسانی که دنبال بازی جناحی خود با «بایدن» هستند، از مصوبات مجلس به هم ریخته و امیال خود را در آستانه از دست رفتن می‌بینند و به همین جهت به کارشکنی و قانون گریزی روی آورده‌اند.

موسوی لارگانی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم معیشت مردم و مصالح کشور گروگان کسانی شود که دنبال منافع جناحی خود هستند.

وی بیان کرد: قانون تأمین کالاهای اساسی در راستای رفع مشکل اقتصادی مردم در کوتاه مدت و آن هم در چنین وضعیت اقتصادی است و لذا دولت نباید جلوی حل مشکلات مردم بایستد.