لزوم توجه به افزایش بودجه دفاعی کشور در سال آینده

محمدمهدی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت توجه به تقویت بنیه دفاعی کشور،گفت: حرف همیشگی ما در مجلس آن است که بودجه دفاعی باید متناسب با شرایط کشور تنظیم شود.

وی بیان کرد: شاخص تعیین بودجه دفاعی کشور معمولاً به این صورت است که بودجه دفاعی تقسیم بر GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور می‌شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قطعاً باید به تقویت بودجه دفاعی کشور توجه شود و لازم است بودجه دفاعی کشورمان را به نسبت بودجه دفاعی کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران برسانیم.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر با توجه به شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم، لازم است که بخش دفاعی کشور از نظر بودجه تقویت شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی گفت: البته بخش دفاعی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اتکا به سلاح و بودجه، متکی به مردم است که همواره جانانه از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب دفاع می‌کنند و مهمترین وجه بنیه دفاعی ما مردم هستند که این موضوع در سایر کشورها وجود ندارد.