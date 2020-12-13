مهلت ثبت نام در بخش غیررقابتی جشنواره موسیقی فجر تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، بر اساس اعلام دبیرخانه سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، مهلت ارسال آثار گروه ها و هنرمندان در بخش غیر رقابتی ۲۰ آذر به اتمام رسید.

تاکنون ۱۰۰ گروه از گونه‌های مختلف موسیقی از طریق فراخوان در این دوره جشنواره ثبت نام کردند.

براساس آیین نامه جشنواره، بعد از ثبت نام متفاضیان، هیأت انتخاب آثار و گروه‌ها وظیفه تعیین و تأیید نهایی درخواست کنندگان را برای حضور در بخش غیر رقابتی برعهده دارد.

سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر ۲۸ بهمن تا ۳ اسفندماه سال جاری به دبیری حسن ریاحی در ۲ بخش رقابتی و غیر رقابتی برگزار می شود.