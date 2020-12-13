به گزارش خبرگزاری مهر، اردو تیم وزنه برداری جوانان کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی به مدت ۱۰ روز در محل کمپ تیم‌های ملی فدراسیون وزنه‌برداری برگزار می‌شود.

با نظر شورای عالی فنی، سعید علی حسینی سرمربی تیم ملی و سید محمد ضیایی نژاد کمک وی را برعهده خواهد داشت.

۱۳ وزنه بردار در مرحله اول به اردو دعوت شدند که در پایان اردو با برگزاری رکورد گیری نفرات برتر به مسابقات اعزام خواهند شد.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

علیرضا منصوری (خوزستان)

علی کشتکار (فارس)

حسین بیرانوند (لرستان)

مسعود ممیوند (لرستان)

علیرضا یوسفی (فارس)

۶️ عباس فخر زارع (اصفهان)

فرهاد اکبری (مازندران)

ابوالفضل جمعه پور (خوزستان)

علیرضا معینی (اصفهان)

عبدالله بیرانوند (لرستان)

رضا حسن‌پور (مازندران)

علیرضا اسفندیاری (البرز)

حسن عمادی (فارس)

این اردو در شرایط کامل قرنطینه برگزار خواهد شد و وزنه‌برداران بعد از انجام تست‌های PCR در محل اردو حاضر می‌شوند.