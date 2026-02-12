۱۰ پروژه آبرسانی جدید در میاندورود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: خدمت به مردم بزرگترین مسئولیت مدیران است و باید آثار اقدامات انجامشده در زندگی روزمره شهروندان ملموس باشد.
وی با تأکید بر لزوم توسعه متوازن در همه حوزهها افزود: اگر به دنبال پیشرفت واقعی هستیم، نباید از هیچ بخشی غافل شویم و باید با تمام توان برای ارتقای شاخصهای توسعه در شهرستان تلاش کنیم.
فرماندار میاندورود با اشاره به پروژه افتتاحشده بیان کرد: مخزن ذخیره آب به حجم ۵۰۰ مترمکعب به همراه ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۲۰ مترمکعب و توان انتقال ۱۰ لیتر در ثانیه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. همچنین اجرای یکهزار و ۴۰۰ متر خط انتقال، یکهزار و ۴۵۰ متر شبکه توزیع و تأمین برق این مجموعه انجام شده که حدود پنج هزار نفر از مزایای آن بهرهمند میشوند.
بابایی لولتی با بیان اینکه مشارکت مردمی در اجرای پروژهها نقش اساسی دارد، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از طرحهای عمرانی شهرستان با همراهی مردم و خیران به نتیجه رسیده است.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۱۰ پروژه آبرسانی دیگر در میاندورود خبر داد و گفت: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۴۳۵ میلیارد ریال در سطح شهرستان در دست اجرا قرار میگیرد.
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