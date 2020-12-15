اجرای طرح رزمایش جهادی شب یلدا توسط هیئات مذهبی شمیرانات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام اکبر زوبین، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شمیرانات از تهیه و توزیع ۴۵۰۰ بسته معیشتی در شب یلدا به یاد شهدای مقاومت، بهویژه شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی توسط هیئت مذهبی این شهرستان خبر داد.
زوبین افزود: با توجه به نزدیک شدن به اولین سالگرد عروج ملکوتی سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین در شب یلدا، هیئت مذهبی تحت پوشش، در اقدامی خداپسندانه و جهادی، اقدام به توزیع ۴۵۰۰ سبد کالا و ارزاق شامل برنج، روغن، قند و شکر، رب و حبوبات و نیز بستههای فرهنگی حاوی «شیوه زندگی حاج قاسم سلیمانی» با موضوع محور مقاومت، خواهند کرد.
گفتنی است هیئت مذهبی دو طفلان مسلم دربند، عشاق الزهرا (س) دولت، بیت العباس بوعلی، محبین الائمه ازگل، پنج تن آل عبای فشم و ثارالله لواسان از مهمترین هیئتهای دارای مجوز بوده که در این امر نوع دوستانه مشارکت میکنند و همچنین با تصمیم ستاد اجرایی حاج قاسم سلیمانی شمیرانات، مقرر شد از حقوق آذرماه سال جاری مدیران و کارکنان ادارات تابعه شهرستان به صورت داوطلبانه کمکهای نقدی جمعآوری و در شب یلدا به محرومین بهویژه خانوادههای آسیب دیده ناشی از کرونا که درآمد ثابتی ندارند، اهدا خواهد شد
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