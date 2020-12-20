به گزارش خبرنگار مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در سخنان زنده و تلویزیونی به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها و روز پرستار، ضمن تبریک این روز به همه پرستاران، پرستار را فرشته رحمت بیمار خواندند و گفتند: پرستاران عزیز ما در دوران کرونایی و در شرایطی بسیار دشوارتر و پراضطرابتر از شرایط معمولی، کار بزرگی را به ثبت رساندند و صحنهها و فعالیتهایی را به نمایش گذاشتند که حقیقتاً اعجابانگیز است.
حضرت آیتالله خامنهای به خانوادههای گرامی که عزیزان پرستار خود را در شرایط کرونا از دست دادهاند، تسلیت گفتند و با اشاره به نقش پرستار در بهبود جسمی و آرامش روحی بیمار، افزودند: در زمینه بهبود جسمی بیمار، پرستار شریک و مددکار پزشک است و هر چقدر هم که پزشک حاذق و توانا باشد اما نبود پرستار ممکن است بهبود جسمی را با مشکل مواجه کند.
رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: پرستار از نظر کمک روحی نیز با یک لبخند و یا یک حرکت و سخن مهربانانه در واقع غمگسار و روحیهبخش بیمار است و این، یکی از ارزشهای والای اسلامی است.
ایشان با اشاره به سختتر و پراضطرابتر شدن کار پرستاران در دوران کرونا بدلیل احتمال ابتلاء و خطر واگیری، گفتند: مجاهدتی که پرستاران در این مدت انجام دادند، آنها را در چشم مردم، عزیزتر و شرافتمندتر از همیشه کرد.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود به وظایف و تکالیف مسئولان در قبال زحمات و از خودگذشتگیهای پرستاران پرداختند و افزودند: یکی از کارهای لازمی که به من گزارش شده و مسئولان باید انجام دهند، اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاران است که مدتها قبل تصویب شده اما هنوز اجرا نشده است.
حضرت آیتالله خامنهای افزودند: استخدام پرستاران یکی دیگر از کارهای ضروری و خیلی خوب است. من یک زمانی به مسئولان گفتم باید حدود ۳۰ هزار پرستار را استخدام کنید ولی مشکلاتی داشتند و نشد ولی باید این مساله را با جدیت دنبال کنند. همچنین که باید با جدیت دنبال شود تا وضع پرستاران بهگونهای باشد که با خیال راحت به کار خود بپردازند و خانوادههای آنها هم نسبت به وضعیت آنها خاطر جمع باشند.
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