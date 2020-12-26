ضرورت ردیف دار کردن بودجه احیای تالاب انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان کفایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در گیلان مناطق چهار گانه حفاظت محیط زیست را در ۱۵ منطقه داریم گفت: مناطق ۱۵ گانه به اضافه شش منطقه شکار ممنوع، ۱۹.۵ درصد از خاک گیلان را شامل می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه طیف وسیعی از دستگاه‌ها در خصوص حفاظت از منابع زیستی به ویژه تالاب انزلی دخیل هستند، افزود: امسال کارگروه ملی تالاب‌های کشور با قید فوریت برنامه احیای تالاب تصویب شد.

وی ادامه داد: دو هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان بودجه طی یک برنامه هفت ساله برای احیای تالاب انزلی پیشنهاد شد و برای این منظور بیش از ۴۰ دستگاه در این خصوص دارای تکلیف هستند.

کفایی با بیان اینکه دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مبلغ مذکور مربوط به تصحیح سیستم تصفیه فاضلاب رشت، انزلی و صومعه سرا است، عنوان کرد: تا زمانی که موضوع فاضلاب ساماندهی نشده و رسوبات وارد تالاب شوند نمی‌توانیم به نتیجه مطلوبی برسیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با تاکید بر اینکه اهمیت تالاب انزلی از دریاچه ارومیه کمتر نیست، اضافه کرد: این تالاب اهمیت بین‌المللی دارد و ساماندهی و نظارت بر آن بر عهده سازمان محیط زیست است.

کفایی افزود: اگر بودجه دو هزار و ۵۵۸ میلیارد تومانی ردیف اختصاصی نداشته باشد و کد دار نشود مطمئناً دستگاه‌های مسئول در این رابطه به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه مذکور بر عهده محیط زیست است، تصریح کرد: برای این بودجه یک پروپوزال تعریف شده و وظیفه هر سازمان نیز مشخص است و مجمع نمایندگان استان باید برای این بودجه ردیف مشخص کنند تا با تغییر دولت، مشکلی در خصوص آن پیش نیاید.