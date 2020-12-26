به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم موسیقی «بامداد» با تک نوازی دف حمیدرضا نصیری فرد از نوازندگان جوان موسیقی ایرانی منتشر شد.

حمیدرضا نصیری‌فرد در یادداشتی به بهانه انتشار آلبوم «بامداد» نوشته است: باعث تاسف است که در عصر جدید کمتر از موسیقی بی‌کلام و بسیار کمتر از تک‌نوازی‌ها استقبال و حمایت می‌شود. هرچند امروزه تولید آثار این چنین به یقین توجیه مالی نداشته اما با این حال معتقدم به عنوان یک نوازنده نباید تولید محتوا در این حیطه را به فراموشی سپرد.

آلبوم بامداد تشکیل شده از قطعه‌هایی کوتاه است که تماماً نگارش و نواخته شده‌اند و اگر عمری باشد نت نگاری آنها نیز به زودی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. در طراحی قطعات به این نکته توجه شده است تا جمله بندی، بر تکنیک مقدم شمرده شود. امروزه اغراق در تکنیک به جای توجه به جمله‌بندی، متاسفانه آفتی نو برای تک نوازی است و البته در تمامی سازها نیز ریشه دوانده است.

«پرواز»، «دیباچه»، «گام»، «دمادم»، «راوی»، «میدان»، «چاوش»، «آونگ»، «بهار»، «مارش»، «سماع»، «دهل»، «سرمست»، «جنون»، «طغیان»، «گریز»، «قلندر»، «لنج»، «هنگام»، «سور»، «درنگ»، «بامداد» اسامی قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

مهدی رمضانی میکس و مسترینگ، آرش باباخداوردی طراح گرافیک، مجید آهنگر ناظر ضبط، الهه صفری عکس دیگر عوامل این اثر موسیقایی را تشکیل می‌دهند.