سرپرست پنتاگون اتهام عدم همکاری با بایدن را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای، ادعای جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب این کشور را مبنی بر تعلل بخش سیاسی پنتاگون در همکاری با تیم انتقال قدرت وی، رد کرد.

بایدن گفته بود تیم انتقالی وی از سوی برخی دستگاه ها شاهد همکاری خوبی در روند انتقال قدرت بوده اما در بعضی از دستگاه‌ها به خصوص وزارت دفاع با کارشکنی مواجه شده است.

اما میلر می‌گوید مقامات پنتاگون، طی هفته جاری، سه دیدار با تیم بایدن انجام خواهند داد که دو مورد از آنها درباره کرونا و مورد دیگر درباره امنیت سایبری است.

به گفته وی، بقیه دیدارها هم به اوایل ماه ژانویه و بعد از پایان تعطیلات موکول خواهد شد.

این در حالی است که حدود یک هفته پیش، وبگاه آکسیوس از لغو ناگهانی همکاری پنتاگون و تیم بایدن خبر داد حال آنکه بلافاصله، میلر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این وقفه با مشورت طرف مقابل انجام و دیدارها به بعد از تعطیلات سال نو میلادی موکول شده است.

حتی در آن بازه زمانی نیز برخی افراد وابسته به تیم بایدن، مدعی بودند که از هرگونه توافق دوجانبه برای وقفه در همکاری‌ها بی‌اطلاع هستند.