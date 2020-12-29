تولید یخچالی که گوش به فرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، باز شدن درب این یخچال با فرمان صوتی به افراد امکان می‌دهد زمانی که خریدهای زیادی انجام داده‌اند و دستشان پر است، بدون دردسر این خریدها را در درون یخچال قرار دهند.

همچنین چنین یخچالی در دوره شیوع ویروس کرونا کاربرد زیادی دارد. زیرا نیاز به لمس غیرضروری اقلام و ابزار و وسایل مختلف را برطرف می‌کند.

البته فرامین صوتی قابل درک توسط این یخچال محدود به باز کردن درب آن نیست و از این طریق می‌توان مقدار یخ و آب موجود در یخچال را کنترل کرد و برای پر کردن مجدد آن برنامه‌ریزی کرد.

یک سیستم نوری ماورا بنفش برای ضدعفونی نیز به یخچال مذکور افزوده شده است.

همچنین یک صفحه فرمان بزرگ‌تر شیشه‌ای به بدنه این یخچال اضافه شده که ۲۳ درصد بزرگ‌تر از نمونه‌های مورد استفاده در سایر یخچال‌ها است. قیمت و زمان عرضه این یخچال به بازار هنوز اعلام نشده است.