در مرحله حساس رویارویی به سر می بریم/ تمجید از حاج قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت سالروز شهید، گفت: در سالروز شهید مجدد بر عزم راسخ خود تاکید می‌کنیم و شهیدان و جانفشانی آنها را یاد می‌کنیم که باید درس‌های مفیدی از راه آنها گرفته شود. شهادت در راه آرمان عادلانه و برحق، رستگاری بزرگی است. در این روز مسئولیتی که بر دوش جامعه و مسئولان در قبال خانواده شهداء است را یادآور می‌شویم. برای رهایی از سیطره طاغوت‌ها باید آمادگی کامل برای جانفشانی داشته باشیم.

رهبر جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: هنگامی که با ظالمان مشکل داشته باشی آنها برای آسیب رساندن به حرکت درخواهند آمد و باید که در آمادگی کامل برای جانفشانی قرار داشته باشی.

الحوثی گفت: شرایط امت اسلامی و ملت یمن نیاز مبرم به بزرگداشت روز شهید را ضروری می‌سازد و به منظور ابزار سطح و حجم مظلومیت و میزان پایداری و ثبات و قدرت اراده است. هدف توطئه‌های دشمنان سیطره بر امت و بهره کشی از توان بشری و امکانان مادی و موقعیت جغرافیایی آن است.

ضرورت تحرک جدی برای مقابله با هجمه اسرائیل و آمریکا

رهبر جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: اگر امت اسلامی برای مقابله با این هجمه تحرکی به عمل نیاورد همه چیز را از دست خواهد داد. دشمنان به دنبال فروپاشی امت اسلامی و سیطره بر آن و بهره کشی از آن هستند.

وی گفت: به تحکیم مفهوم شهادت در راه خدا برای رویارویی با طاغوت‌های عصر شامل آمریکا و اسرائیل و مزدوران آنها نیاز داریم. ما در مرحله مهمی به سر می بیم و درک کردیم که مفهوم شهادت در راه خدا پیروزی برای امت اسلامی به بار آورده است.

الحوثی بیان کرد: امت اسلامی در همه زمینه‌ها از سوی اسرائیل و آمریکا در معرض هدف قرار دارد. اگر امت اسلامی تصمیم به عدم رویارویی بگیرد همه چیز را می بازد. با جرات، شجاعت و عزت در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی حاضر می‌شویم. ما در مرحله مهم و حساس جنگی که امت اسلامی با آن روبرو است به سر می بریم.

مقاومت الگویی موفق در مقابله با دشمنان

وی افزود: تجربه مقاومت در فلسطین پیروزی ساز شد وعزت و آزادگی به بار آورد. الگوی مقاومت در لبنان پیروزی‌های بزرگی خلق کرد. آزادسازی غزه در فلسطین و پیروزی‌هایی که حزب الله در لبنان محقق کرد نمونه‌های از موفقیت تجربه جهاد و شهادت است.

الحوثی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تجربه‌ای است که در نتیجه جانفشانی رخ داد و نتیجه آن آزادی ایران از هیمنه آمریکا و رژیم شاه بود. سوریه، عراق و بحرین نمونه‌هایی از مثمر ثمر بودن پایداری و آمادگی برای جانفشانی ارائه دادند پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تجربه‌ای است که در نتیجه جانفشانی رخ داد و نتیجه آن آزادی ایران از هیمنه آمریکا و رژیم شاه بود. سوریه، عراق و بحرین نمونه‌هایی از مثمر ثمر بودن پایداری و آمادگی برای جانفشانی ارائه دادند.

وی بیان کرد: دشمن در این مرحله به دنبال تحرک از خارج نیست بلکه به دنبال رخنه درامت اسلامی از داخل با نفاق است. نفاق در امت در رژیم‌های سعودی و امارات و رژیم نظامی سودان و رژیم آل خلیفه و اخیراً در رژیم مغرب هویدا شد.

عبدالملک الحوثی تاکید کرد: حضور دشمن اسرائیلی در فلسطین نامشروع است و نمونه جنایت و مصادره حق و خونریزی به ناحق است.

وی با اشاره به روند عادی سازی اعراب با رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: قطار عادی سازی روابط برخی رژیم‌های عربی با دشمن اسرائیلی برای اینکه بتواند رهبری منطقه را به عنوان نماینده آمریکا داشته باشد، فاش کرد. آمریکا به سعودی به عنوان نماینده لایق در منطقه نمی‌نگرد بلکه به چشم گاه شیرده به آن می‌نگرد و حتی به برخی ایادی و مزدوران خود به چشم گاو شیرده هم نگاه نمی‌کند بلکه به آنها به به عنوان لنگه کفش می‌نگرد آمریکا به سعودی به عنوان نماینده لایق در منطقه نمی‌نگرد بلکه به چشم گاه شیرده به آن می‌نگرد و حتی به برخی ایادی و مزدوران خود به چشم گاو شیرده هم نگاه نمی‌کند بلکه به آنها به به عنوان لنگه کفش می‌نگرد.

رهبر جنبش انصارالله یمن با اشاره به توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه امت اسلامی و ملحق شدن برخی رژیم‌های عربی به آن، افزود: برخی تلاش کردن که از مسئولیت سرباز زنند و با درهم آمیختن اوضاع نوک جهت نما را به سمت داخل امت اسلامی نشانه بروند. همه تحرکات در این زمینه این است که ایران و محور مقاومت را نشانه بروند تا امت را از دشمنان واقعی آن دور کنند.

وی گفت: آمریکا و صهیونیست‌ها اولین طرفی بودند که از خطر ایرانی سخن گفتند و این موضوع از سوی سعودی و امارات هم به تناوب گفته شد. آمریکا و صهیونیست‌ها آتش فتنه را در امت اسلامی با تحریک تکفیری‌ها در داخل آن برافروختند. سعودی و ائتلافش با نظارت آمریکا و همکاری با دشمن صهیونیست به جنگ علیه یمن وارد شدند.

الحوثی بیان کرد: عربستان با توطئه‌هایش ضد آزادگان امت اسلام در واقع نبرد اسرائیل و آمریکا را دنبال می‌کند. نبرد امروز نبرد امت اسلامی در برابر خطری است که از جانب آمریکا و اسرائیل و رژیم‌های مزدور داخل امت اسلامی آنرا تهدید می‌کند.

وی گفت: مزدوران اسرائیل و آمریکا به دنبال محاصره و تحریم هر ملتی به شکل جداگانه در جهان اسلام هستند و سپس به توطئه علیه همه جهان اسلام روی می‌آورند. ما امت واحده هستیم و باید صف واحدی تشکیل دهیم.

حمایت قوی از آرمان فلسطین

الحوثی گفت: آرمان فلسطین برای ما اساسی است هرچند که دیگران نسبت به آنها کوتاهی کنند. توطئه‌ها ضد ملت فلسطین و به نفع رژیم صهیونیستی آشکار شده است و آنها در راستای محاصره ملت فلسطین و تحریم آنها حرکت و در عین حال به سوی همکاری با دشمن اسرائیل گام بر می‌دارند. سعودی فعالان جنبش حماس را بازداشت و شکنجه می‌کند در صورتی که آنها گناهی غیر از حمایت از مقاومت ضد دشمن ندارند.

تمجید از شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس

رهبر جنبش انصارالله یمن در ادامه بیان کرد: شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و مجاهد عزیز ابومهدی المهندس را آمریکا این خاطر ترور کرد که فرماندهان آزاده این امت بودند. هر فرمانده ای از امت اسلامی را باید قدرش را دانست و ما آنرا قهرمانی از قهرمانان امت اسلامی می‌دانیم.

وی ضمن تاکید بر همدلی گفت: در سطح محور مقاومت باید روز به روز قوی‌تر شویم زیرا ما امتی در یک جبهه هستیم و همسویان با اسرائیل تحت پرچم آمریکا منحرف و از مسیر درست خارج شده اند. عادی سازی به تسلط رژیم صهیونیستی بر سازشکاران منجر خواهد شد اما ملت‌های مقاومت در برابر سیطره می‌ایستند. سازشکاران مانند بوق‌های دشمن اسرائیلی برای ترویج سرسپردگی حرکت می‌کنند و به منظور فشار بر کشورهای دیگر برای عادی سازی حرکت می‌کنند.

الحوثی بیان کرد: برنامه عادی سازی تحرکی به نفع دشمن صهیونیست است نه منافع سازشکاران و اینها بازنده هستند.

رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: بر همکاری و برادری با امت اسلامی برای نابودی دشمن اسرائیلی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه تاکید داریم. امت اسلامی شایسته استقلال و آزادی است و این با هیمنه آمریکا و اسرائیل محقق نخواهد شد. ایمان داریم که جانفشانی پیروزی‌های بزرگی را ایجاد می‌کند.

وی در پایان بیان کرد: در باب مشکلات داخلی خواستار تعامل حکیمانه هستیم نه غیرمسئولانه. باید جبهه داخلی از رخنه و هدف قرار گرفتن حفظ شود.