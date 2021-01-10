قوانین هوای پاک باید در تمامی نقاط استان قزوین اعمال شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در در نشست کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار و پیشگیری از آلودگی هوا پیش از ظهر یکشنبه با اشاره به شرایط فعلی محیط زیست استان اظهار کرد: کنترل و کاهش تعداد روزهای ناسالم و کاهش آلودگی تاکنون نتایج فعالیت، اقدامات و هماهنگی بوده چنانچه که در سال گذشته شهر آبیک چند روز متوالی، آلوده‌ترین شهر کشور بود اما حالا تعداد روزهای آلوده کاهش داشته‌است اما برای حل مشکل آلودگی دائم به همکاری‌های بیشتری در این حوزه نیاز است.

وی گفت: لازم است دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در سایر شهرهای استان راه انداری شود و اطلاعات وضعیت آب و هوا برای تمام کمسیون‌ها و کارگروه‌های مربوطه ارسال گردد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین اذعان کرد: اجرای قوانین هوای پاک باید در تمام نقاط استان اعمال شده و بر روی نحوه مدیریت سوخت گاز و مازوت و تولید برق در نیروگاه شهید رجایی و معادن استان قزوین اجرایی شده و همچنین شناسایی صنایع آلاینده باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به متخلفان، قوانین مربوطه اعمال شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای فرهنگ سازی در زمینه کاهش آلاینده‌های زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است اما باید توجه داشت که دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا ملاک خوبی برای بررسی عملکرد نیست چرا که این دستگاه‌ها در لحظه و با توجه به شرایط محیط اطلاعات را تشریح می‌کنند.

وی با اشاره به کاهش آلودگی در استان گفت: استفاده از وسایل نقلیه عمومی، معاینه‌ی فنی خودروها و استفاده از ماسک مناسب باید در دستور کار مردم قرار بگیرد و بیماران و گروه‌های حساس نیز از تردد غیرضروری در هوای آلوده پرهیز کنند.