به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تجلی فرزانگی: مقالاتی در شرح احوال، آثار و آرای حکیم ناصرخسرو قبادیانی» نوشته احمد کتابی به‌تازگی توسط انتشارات روشن‌اندیشان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

ناصرخسرو قبادیانی یکی از ادیبان و حکیمان فرهنگ ایرانی اسلامی، یکی از مظاهر و جلوه‌های فرهنگ و ادب ایران است که شخصیت جامع‌الاطرافش، از نظر نویسنده کتاب پیش‌رو به‌رغم پژوهش‌های گسترده‌ای که درباره‌اش صورت گرفته، هنوز ناشناخته‌ها و ناگفته‌های بسیاری دارد.

ناصرخسرو یکی از قصیده‌سرایان به‌نام فارسی است و علاوه بر آن، در نثرنویسی نیز تبحر داشته است. کمااین‌که سفرنامه معروفی از خود به جا گذاشته که گواه قدرتش در نثرنویسی است. او در حوزه‌های فلسفه و کلام هم شناخته‌شده است و به‌همین‌جهت با عنوان حکیم‌ناصرخسرو شناخته می‌شود. احمد کتابی مولف کتاب «تجلی فرزانگی» معتقد است ناصرخسرو به‌دلیل همین‌جامع‌الاطراف‌بودن، از بسیاری از شعرای تراز اول ادبیات فارسی چون فردوسی، حافظ،‌ نظامی و ... که در زمینه سخن‌سرایی شاخص‌اند، متمایز است.

کتاب تجلی فرزانگی در توصیف ناصرخسرو تشریح اندیشه‌ها و تعریف آثار او نوشته شده است. این‌کتاب ۸ مقاله را با این‌عناوین در بر می‌گیرد:

«زندگینامه کوتاه ناصرخسرو»، «سفرنامه ناصرخسرو شاهکاری بی‌همتا»، «آموزه‌های اخلاقی ناصرخسرو»، «درنگی در برخی از اندیشه‌های اجتماعی ناصرخسرو»، «ناصرخسرو در برابر معمای جبر و اختیار»، «فرافکنی از دیدگاه ناصرخسرو»، «ملاحظاتی درباره نثر روان، شیوا و بی‌پیرایه ناصرخسرو» و «حکیم ناصرخسرو در بوته نقد (تحلیل تناقض‌های موجود در اندیشه‌ها و آثار او)».

این‌کتاب با ۲۳۰ صفحه و قیمت ۶۰ هزار تومان منتشر شده است.