

به گزارش خبرنگار مهر حسنعلی اصغری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان قروین که ظهر سه شنبه در سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به طرح‌های پژوهشی فرهنگ عمومی اظهار کرد: اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌ها و نهادهای استانی زمانی معنا پیدا می‌کند که برای هر دستگاه در پژوهش‌ها و طرح‌های فرهنگ عمومی مأموریت‌ها و نقش‌هایی تعریف شود.

مدیرکل اموزش و پرورش استان قزوین اذعان کرد: تعیین مأموریت و وظایف برای هر دستگاه نسبت به فرهنگ اجتماعی و تلاش داستگاه‌ها و نهادها برای اجرای مأموریت‌های خود سبب حرکت در مسیر تأثیرگذار و مشخص فرهنگ می‌شود که به مراتب به نتایجی بهتری منتهی خواهد شد.

وی افزود: در شاخصه‌ی کلان مباحث فرهنگی، کمرنگ‌شدن روابط و اعتمادمردم نسبت به دستگاه‌ها و نهادها به چشم می‌خورد که این مسئله گاهاً روابط بین خانوادها را نیز تهدید می‌کند.

این مقام مسئول گفت: تحلیل عمیق و دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای فرهنگی در درون و برون مرزها و آگاهی نسبت به مسائل فرهنگی زمینه خوبی برای تحقق اهداف فرهنگی است.

آگاهی از گذشته درخشان از راههای هویت بخشی به مردم است

حجت الاسلام محمدتقی سبحانی نیا در ادامه‌ی صحبت‌های مدیر کل اموزش و پرورش استان اظهار کرد: ایجاد حسن تعامل بین مردم و سازمان به تنهایی پاسخگوی مباحث فرهنگی نخواهد بود بلکه در کنار آن هویت بخشی و ایجاد اعتماد برای مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیر حوزه علمیه استان قزوین تصریح کرد: یکی از راه‌های هویت‌بخشی به مردم افزایش آگاهی آنان نسبت به پیشینه‌ی درخشان استان و موقعیت فعلی آن است چرا که استان قزوین با در برداشتن تاریخ و فرهنگ غنی می‌تواند دلیل خوبی برای افزایش سطح هویت بخشی بین افراد جامعه باشد.

این مقام مسئول ابراز کرد: جایگاه استان قزوین از نظر اقتصادی و میراث فرهنگی به عنوان یک جایگاه مطرح در کشور بیان می‌شود اما کم‌کاری در آگاهی بخشی مردم نسبت به این موارد موجب شده تا نام استان کمتر در سطح کشور بیان شود.

وی گفت: انعکاس نام استان در حوزه‌های مختلف که جایگاه مطرح شدن در سطح کشوری را دارند اسباب ایجاد خودباوری، اعتماد بنفس و هویت بخشی خواهد شده که این موارد نیز تأثیر چشمگیری در افزایش سرمایه‌های اجتماعی دارد.

لزوم تعریف وظایف فرهنگی برای دستگاه‌ها در جریان رشد سرمایه‌های اجتماعی

مریم بیدخام در ادامه این نشست با اشاره به جایگاه سرمایه‌های اجتماعی در کتب فقهی عنوان کرد: بطور کلی واژه سرمایه اجتماعی یک کلمه غربی است اما با توجه به اینکه می‌بینیم در کتب فقهی و مذهبی به آن اشاره شده و ارتقا سرمایه‌های اجتماعی جزئی از آموزه‌ای دینی ما محسوب می‌شود این امر را نیز جزو وظایف خود می‌دانیم.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استان قزوین تصریح کرد: با توجه به اهمیت ارتقا سرمایه‌های اجتماعی، پژوهش در خصوص راهکارهای ارتقای سرمایه‌های اجتماعی در استان به کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی محول شد.

وی تصریح کرد: با فقدان سرمایه اجتماعی سایر سرمایه‌ها اعم از سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی بی ارزش خواهند شد و این امر به آن معناست که ما به هر میزان از سرمایه اجتماعی استفاده کنیم در واقع باعث افزایش آن شده‌ایم.

این مقام مسئول ادامه داد: مهمترین مسئله‌ای که در خصوص سرمایه‌های اجتماعی مطرح می‌شود ایجاد عدالت، انسجام، وحدت، اعتماد مردم به حاکمیت، تکریم مردم و رعایت حقوق شهروندی است.

وی گفت: زمانی که شهروندان در ادارات با مسائل و مشکلات اداری مواجه می‌شوند ناخودآگاه نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد شده و این بی اعتمادی موجب می‌شود تا در ارتقا سرمایه‌های اجتماعی با مشکلاتی مواجه شویم.

بیدخام گفت: وظیفه ما در قبال ارتقا سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی استفاده از آموزه‌های دینی است و ما باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که مردم نسبت به نظام و دولت معتمد شوند.

وی در پایان تصریح کرد: برای مطالعه در مسئله ارتقا سرمایه‌های اجتماعی نیازمند پژوهش دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر هستیم و لازم است برای هر دستگاه اجرایی وظایفی را تبیین و مشخص کنیم.

